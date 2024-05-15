Başakşehir'de Bomba İhbarı: Etkisiz Hale Getirildi

(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, bugün Başakşehir'de yapılan bomba ihbarıyla ilgili "Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasında bulunan duvara saklanmış el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim bulunmuştur. Söz konusu cisim ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, düzeneği bölgeye yerleştiren şahsın kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, bugün Başakşehir'de bomba ihbarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, 15.05.2024 Çarşamba günü saat 15.07'te alınan bomba ihbarı üzerine, Başakşehir İlçesi Turgut Özal Metro İstasyonu'na intikal etmiştir. Ekiplerimizin bölgede yaptığı incelemede, Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasında bulunan duvara saklanmış el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim bulunmuştur. Bölge, emniyet ekiplerimizce tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, söz konusu cisim ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde;

?? Nevi belirsiz 2 gr yanıcı toz madde

?? Maytap fitili

?? Şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu

?? 1 Adet kalem pil olduğu görülmüştür.

Düzeneği bölgeye yerleştiren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir"