Mersin'de feci kaza! 6 gündür yaşam savaşı veren motosikletli öldü

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Mersin'de feci kazada ağır yaralanan Emre Karaca'nın 6 gündür süren yaşam mücadelesi sona erdi. 32 yaşındaki motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

KAVŞAKTA HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza, 28 Eylül'de Tarsus ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 33 NVD 83 plakalı hafif ticari araç ile Emre Karaca'nın kullandığı 33 ARA 358 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Karaca için çevredekiler yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

İki aracın kavşakta çarpıştığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazanın meydana geldiği an yer aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ağır yaralanan Emre Karaca'yı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU AĞIRLAŞINCA MERSİN ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karaca'nın sağlık durumu ilerleyen süreçte ağırlaştı. Bunun üzerine 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karaca burada yoğun bakım ünitesine alındı. Sağlık ekipleri, genç sürücünün hayatta kalması için tedavisini sürdürdü.

6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda 6 gündür tedavi gören Emre Karaca, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca'nın hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi hastaneden alınarak otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı