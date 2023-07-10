Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarısı yaptığı Bartın'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar sonrasında bir çok noktada dere yatakları taştı yakası haller oluştu. Bartın Karabük ve Bartın Zonguldak karayolunun bazı bölgeleri dere taşkınları ile birlikte yaka selleri sonucu ulaşıma kapandı. Bartın Zonguldak karayolunun 15. kilometresinde yer alan atılım Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 50 kişi mahsur kaldı vatandaşlar sahil güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ve iş makinaları ile kurtarıldı. Bartın Arıt karayolunda Karaçay deresini taşması sonucu Karadere köprüsü ulaşıma kapanırken, bir araç selle birlikte sürüklenerek köprünün korkuluklarına asılı kaldı. Karaçay Deresi'nin taştığı bir başka noktada ise evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Taşkınların etkili olduğu noktalardan bazlarda Amasra ilçesine bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köyleri oldu. Çakraz da dere yatağına yakın konutların zeminde bodrum katlarını su bastı. Göçkündemirci Köyü'nde bir çok esnaf işyerlerinde Mars mahsur kaldı esnaflar iş makinaları bir traktörlerde kurtarıldı. Kozcağız beldesinde de dere yatağının taşması sonucu yollar sularla kaplandı. İki ayrı koldan gelip Bartın kent merkezinde birleşen ve Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağa da kuvvetli sağanak yağışlar sonrasında yükseldi. Kemerköprü ve Yalı mevkiilerinde ırmağın taşması sonucu işyerleri ve depolar sular altında kaldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu kentteki taşkın noktalarında sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti.

Bartın'da dere yatakları taştı, karayolları ulaşıma kapandı

BARTIN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarısı yaptığı Bartın'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar sonrasında bir çok noktada dere yatakları taştı yakası haller oluştu.

Bartın Karabük ve Bartın Zonguldak karayolunun bazı bölgeleri dere taşkınları ile birlikte yaka selleri sonucu ulaşıma kapandı. Bartın Zonguldak karayolunun 15. kilometresinde yer alan atılım Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 50 kişi mahsur kaldı vatandaşlar sahil güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ve iş makinaları ile kurtarıldı. Bartın Arıt karayolunda Karaçay deresini taşması sonucu Karadere köprüsü ulaşıma kapandı bir araç selle birlikte sürüklenerek köprünün korkuluklarına asılı kaldı. Karaçay Deresi'nin taştığı bir başka noktada ise evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkınların etkili olduğu noktalardan bazlarda Amasra ilçesine bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köyleri oldu. Çakraz da dere yatağına yakın konutların zeminde bodrum katlarını su bastı. Göçkündemirci Köyü'nde bir çok esnaf işyerlerinde Mars mahsur kaldı esnaflar iş makinaları bir traktörlerde kurtarıldı. Kozcağız beldesinde de dere yatağının taşması sonucu yollar sularla kaplandı. İki ayrı koldan gelip Bartın kent merkezinde birleşen ve Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağa da kuvvetli sağanak yağışlar sonrasında yükseldi.

Kemerköprü ve Yalı mevkiilerinde ırmağın taşması sonucu işyerleri ve depolar sular altında kaldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu kentteki taşkın noktalarında sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti.