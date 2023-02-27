"Bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız" diyen Vali Gökmen Çiçek sözünde durdu: Elbistan'da konteyner çarşılar 4 günde tamamlandı

"Pazartesi günü bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız" diyerek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteyner çarşıların hızla yetiştirileceğini belirten Afet Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yeni paylaşım yaptı. Çiçek, "Çok şükür. Elbistanlılara söz verdiğimiz konteyner çarşılarımızı arkadaşlarımız gece gündüz hiç durmadan çalışarak 4 günde tamamladı .Elbistan Melikgazi çarşımızda ve Elbistan Kayseri çarşımızda yarından itibaren esnaflarımız faaliyetlerine başlıyorlar." dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirildi. Geçtiğimiz günlerde Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Vali Çiçek, Elbistan'da konteyner çarşıların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, Pazartesi günü bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız" demişti.

"HİÇ DURMAYACAĞIZ"

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çiçek, gece gündüz çalışarak konteyner çarşıların 4 gün içerisinde tamamlandığını belirtti. Çiçek, "Çok şükür...Elbistanlılara söz verdiğimiz konteyner çarşılarımızı arkadaşlarımız gece gündüz hiç durmadan çalışarak 4 günde tamamladı .Elbistan Melikgazi çarşımızda ve Elbistan Kayseri çarşımızda yarından itibaren esnaflarımız faaliyetlerine başlıyorlar. Hiç durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"DİĞER KONTEYNER KENTLERİMİZİN DE İNŞAATI BİTİYOR"

Vali Çiçek, konteyner kentlerle ilgili ise şunları söyledi: "3 gün boyunca arkadaşlarımız burada hiç uyumadılar. Konteyner kent için '3 gün içerisinde yapacağız' diye hedef belirlemiştik ve yaptık. Üç gün sonunda arkadaşlarımız bu bölgedeki çalışmayı bitirdiler. İlk evi ailemize teslim ettik ve çocuklarıyla birlikte yerleşti. Bundan ötürü de mutluyuz. Diğer konteyner kentlerimizin de inşaatı bitiyor. Pazartesi günü konteyner kentleri ile ilgilide çok büyük bir mesafe almış olacağız. Belediye başkanımıza, valimize, arkadaşlarımıza söz verdik. Enkazları da pazartesi günü bitirip bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız. İddialı bir şey söylüyoruz, pazartesi günü ilçede enkaz bırakmayacağız diyoruz. Hayat daha normal olmuş olacak. Elektrik ve doğalgaz da ilçedeki her yere verilmiş durumda."