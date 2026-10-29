Balkan ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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ÜSKÜP/PRİŞTİNE/TİRAN/ZAGREB/BELGRAD/ Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Balkan ülkelerindeki temsilcilikler tarafından düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki bir otelde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, İçişleri Bakanı Ervin Demo, Savunma Bakanı Ermal Nufi, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina İbrahimaj, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Resepsiyonda iki ülkenin milli marşları okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı izletildi.

Büyükelçi Erciyes burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında tarihi ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Erciyes resepsiyona katılan misafirlere teşekkür ederek, "Arnavutluk bizim stratejik ortağımız, NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz." dedi.

Kosova

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde Priştine'deki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile Kosova Türklerini temsilen çok sayıda konuk katıldı.

İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Hızlan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim kutlama mesajını okudu.

Hızlan konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

Kosova Cumhurbaşkanı Shiroka Pula da Türkiye'nin ülkesi için stratejik bir ortak ve önemli bir müttefik olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve işbirliğini farklı alanlarda derinleştirme iradesine dayandığını ifade etti.

Shiroka Pula, Kosova'ya çeşitli alanlarda yaptığı yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tören, katılımcılara yapılan ikramın ardından sona erdi.

Kuzey Makedonya

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Üsküp Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Meclis Başkanı Afrim Gashi, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Alper Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin dost ve müttefik olduğunu vurgulayarak, resepsiyona katılanlara teşekkür etti.

2026 yılının Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ilişkiler bakımından son derece verimli geçtiğini vurgulayan Aktaş, "Müşterek kararlılığımızla bu güçlü işbirliğini çok daha ileri noktalara taşıma konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Sırbistan

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelesinin 1923'te özgürlük, eşitlik ve modernlik ilkelerine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla sonuçlandığını belirtti. Saygılı, bu ilkelerin bugün de Türkiye'nin dünyayla ve Balkanlar'daki dost ve komşularıyla ilişkilerine yön verdiğini söyledi.

Son yıllarda kültürel diplomasinin Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde önemli rol oynadığına işaret eden Saygılı, Büyükelçilik olarak Türk mutfağı etkinliği, Dünya Kahvaltı Günü programı ve Türk Film Günleri gibi organizasyonlar düzenlediklerini aktardı. Saygılı, Sırbistan'da Türk dizi ve filmlerine ilginin arttığını da ifade etti.

Ticaretten yatırıma ve kültüre kadar birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediklerini vurgulayan Saygılı, iki ülkenin teknoloji ve inovasyon gibi yeni alanlarda da işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki bir otelde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Hırvatistan'ın siyaset, kamu ve kültür hayatından yüzlerce davetli katıldı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in Türkiye için köklü bir dönüşümün başlangıcı olduğunu söyledi. Altuntaş, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında savunma sanayisinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye birçok alanda önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Bulgaristan

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin ortak sorumluluk ve karşılıklı güven anlayışına dayandığını belirterek, iki ülke arasındaki dostluğun daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Dünyanın barış, güven ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğine işaret eden Uyanık, Türkiye'nin Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi doğrultusunda diyalog, diplomasi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Uyanık, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğun gelecek nesillere daha güçlü bir ortaklık olarak aktarılması temennisinde bulundu.

Resepsiyona, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA