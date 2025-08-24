Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iki dakika arayla 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde deprem

11 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bölgede son olarak 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.58'de kaydedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.