Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iki dakika arayla 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
11 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Bölgede son olarak 4.8 büyüklüğünde korkutan bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

11 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bölgede son olarak 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.58'de kaydedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

