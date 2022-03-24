MUĞLA (İHA) - Balık ihracatında hedef 2 milyar dolar

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Muğla'da katıldığı etkinlikte balık ihracatında bu yılki hedefi geçtiklerini belirterek "2023 yılı sonuna kadar balıkçılıkta ihracatımızı 2 milyar dolara kadar çıkarma hedefini koyduk" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan etmesi nedeniyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum ve Milas'ta iki farklı program düzenledi. Bodrum'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın katılımıyla deniz dibi temizliği yapıldı ve denize çipura ve levrek yavruları bırakıldı. Bu kapsamda Milas'ta tarla balıkçılığı hasadı yapılırken, Bodrum'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kumbahçe sahilinde sahil güvenlik ve deniz polisinin de destekleriyle deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçlar tarafından sahilden toplanan atıklar, Kumbahçe Meydanı'na getirilerek burada ayrıştırılıp, çuvallara dolduruldu. Balık mezatının yapıldığı etkinlikte Bakan Yardımcısı Özkaldı, 450 liraya satışa çıkarılan silarit balığını 800 lira vererek satın aldı. Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte bin 500 adet balık ekmek dağıtıldı. Denize ise, 50 bin adet levrek bırakıldı.

"2022 yılını da 650 milyon dolar üzerinde bir rakamla tamamlamayı planlıyoruz"

Törende konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Biz Muğla olarak çılgın bir memleketiz. Toprakta balık yetiştiriyoruz. Onun hasadını hep birlikte yaptık. Denizlerde balık yetiştiriyoruz. Türkiye'de üretimde birinciyiz. 2021 yılında deniz kültür balıkçılığında ihracatımız 97 bin ton ile 563 milyon dolara ulaştı. 2022 yılını da 650 milyon dolar üzerinde bir rakamla tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

"İhracat konusunda ülkemiz iyi bir noktada"

Bakan yardımcısı Özkaldı, balıkta 2023 ihracat hedefini şimdiden aştıklarını belirterek yeni hedefin 2 milyar dolar olduğunu söyledi. Özkaldı, yaptığı konuşmada bakanlık olarak balıkçılığa büyük önem verdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunun göstergesi olarak yakın bir zamanda kanunumuzu yenileyerek, başta denetimler olmak üzere bunları revize ettik. Bundan sonra denetimlere biraz daha ağırlık vereceğiz. Balıkçılık konusunda Muğla'mız birinci sırada. İhracat konusunda ülkemiz iyi bir noktada. 2023 hedefi olarak 1 milyar dolar koymuştuk ama arkadaşlarımız sağ olsunlar 2023 hedefini geçtiler. Bugün itibariyle bu hedefi 1.4 milyar dolara getirdiler. İnşallah 2023 yılı sonuna kadar balıkçılıkta ihracatımızı 2 milyar dolara kadar çıkarma hedefini koyduk. Bunun 563 milyon doları da Muğla'mızda yapılmakta. Bundan dolayı ben bütün balıkçılarımızı tebrik etmek istiyorum. Dünya'daki balık tüketiminin aşağı yukarı dörtte birini ülkemiz tüketiyor. Burada bilemiyorum eğitimde biraz daha tanıtımını mı? yapmamız lazım. Bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı ile zaman zaman protokoller yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Çocuklarımız başta olmak üzere besin değeri yüksek balıklarımızın tüketilmesi noktasında biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor."