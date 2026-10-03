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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Şuşa Beyannamesi'nden Türk Devletleri Teşkilatına" Konferansı düzenlendi.

Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı (CASCFEN) tarafından organize edilen konferansta Türkiye, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) konuklar, Türk devletlerinin Azerbaycan'daki büyükelçiliklerinin temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticileri, medya temsilcileri, aydınlar ve Türk dünyasından katılımcılar yer aldı.

Konferansta hayatta olmayan devlet büyükleri ve vatan için canlarını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

CASCFEN Başkanı Nadir Azeri, konferansın 3 Ekim'de düzenlenmesinin özel anlam taşıdığını belirterek, bu tarihin "Türk Devletleri İşbirliği Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Azeri, 3 Ekim'in Azerbaycan açısından önem taşıyan bir diğer tarihi olayına da değinerek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2019'da bir toplantıda dile getirdiği "Karabağ, Azerbaycan'dır." sözünü anımsattı.

Nadir Azeri, 2020'de Azerbaycan ordusunun kazandığı zafere, şehitlerin kahramanlığına ve 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen tarihi sonuçlara dikkati çekti.

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Genel Sekreteri ve Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Azer Allahveranov, Türk dünyasında sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

KKTC'nin Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de Türk dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bu tür platformların rolünü vurguladı.

Ortak belgesel ve kültür programları hazırlanması önerisi

KKTC Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, Türk dünyasını birleştiren temel unsurların ortak tarih, kültür ve dil olduğunu belirtti.

Özkurt, Şuşa Beyannamesi'nin Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığını daha üst seviyeye taşıdığını, TDT'nin ise Türk dünyası arasındaki işbirliğinin kurumsal temellerini güçlendirdiğini ifade etti, KKTC'nin TDT'deki gözlemci statüsünün, Kıbrıs Türklerinin Türk dünyasıyla ilişkilerinin kurumsal düzeyde daha görünür hale gelmesi açısından önem taşıdığının altını çizdi.

Medya alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemini de vurgulayan Özkurt, Azerbaycan, KKTC ve diğer Türk devletlerinin kamu yayın kuruluşları arasında ortak belgesel ve kültür programları hazırlanmasını, gazeteci ve yapımcı değişimleri gerçekleştirilmesini, dijital projeler, canlı yayınlar ve arşiv paylaşımı yapılmasını önerdi.

Özkurt, uzun vadede Türk Dünyası Medya İşbirliği Ağı kurulmasının, bu faaliyetlerin daha sistematik hale gelmesini sağlayabileceğini belirtti.

Milletvekili Elçin Mirzabeyli, TDT'nin gelişen işbirliği platformu olarak önemine işaret ederek, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Azerbaycan'daki eski askeri ataşesi General Yücel Karauz da Türk dünyasının gelecekteki birliğinde savunma ve askeri işbirliğinin önemine değinerek, güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferansın sonunda "Şuşa Beyannamesi'nden Türk Devletleri Teşkilatına" konulu resim yarışmasının finalistleri ve öne çıkan katılımcıları ödüllendirildi.

Türk dünyasının ortak değerlerini ve Turan düşüncesini yansıtan eserler arasından seçilen 21 finaliste ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA