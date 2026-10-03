Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

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Sokakta hayır için ücretsiz simit dağıtmak isteyen bir vatandaş, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. "Alabilirsiniz" çağrısının ardından simit tepsisine akın eden kalabalık, kısa sürede büyük bir kargaşaya yol açtı.

"BENİ EZECEKTİN LAN, YETER"

Simitlerden alabilmek için birbirini iten vatandaşların arasında tansiyon yükselirken, yaşanan kaos esnasında yükselen "Ne yapıyorsun be!" ve "Beni ezecektin lan, yeter yeter…" tepkileri dikkat çekti.

SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ

Saniyeler içinde simitlerin kapışıldığı o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com