Haberler

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu Haber Videosunu İzle
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu’nun köklü üretim kültürünü yenilik ve tasarımla geleceğe taşıyan Anadoludakiler, Afyonkarahisar’da kadınların emeğiyle hayat bulan özel bir koleksiyonla sahneye çıktı.

  • Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında "Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu" defilesi gerçekleştirildi.
  • Defilede coğrafi işaretli Afyon Keçesi, özgün dokusu ve geleneksel üretim teknikleri korunarak tasarlanan kıyafet ve aksesuarlarla sergilendi.
  • Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen proje kapsamında 15 kadına keçe, tasarım, markalaşma, satış ve pazarlama eğitimleri verildi.

“Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu” defilesi, geleneksel keçe sanatının yerel kalkınmaya uzanan dönüşümüne ışık tuttu.

Emine Erdoğan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen defilede, coğrafi işaretli Afyon Keçesi tasarıma kavuşan kıyafet ve aksesuarlarla izleyicilerin karşısına çıktı. Koleksiyonda keçenin özgün dokusu ve geleneksel üretim teknikleri korundu.

YEREL DEĞERLER GÖRÜNÜR KILINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle, Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen “Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda ile Buluşması” projesi kapsamında hazırlanan koleksiyon, kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığı tasarımın yenilikçi diliyle buluşturdu.

“Bereket, Birikim ve Beceri” yaklaşımıyla yerel değerleri görünür kılan Anadoludakiler’in kültürel mirası üretimle yaşatma hedefi, kadınların kazandığı becerilerle karşılık buldu.

KADINLARA SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR İMKANI OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Anadoludakiler-SOGEP Projesi kapsamında 15 kadına keçe eğitimi verilirken tasarım, markalaşma, satış ve pazarlama eğitimleriyle kadınların ürünlerini ekonomik değere dönüştürme kapasiteleri desteklendi. “Umay” markası altında geliştirilen ürünlerle yeni pazarlara ulaşılması ve kadınlara sürdürülebilir gelir imkanları oluşturulması hedefleniyor.

“Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu”, yerel ustalığın tasarımla geliştiği, kadın emeğinin kooperatif dayanışmasıyla güçlendiği bir dönüşümü sahneye taşıdı. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!
Kızılcık Şerbeti'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes

Fenomen dizideki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor

Tansiyon yüksek! Orduya talimat verdi, savaş hazırlıkları başladı

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin

Çok saçma komplo teorileri vardı, Şamil Tayyar fena saydırdı

Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor