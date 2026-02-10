Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracı denize düştü

Bakırköy'de devriye sırasında kaza yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerinin kullandığı kamyonet denize düştü.

Sahil yolu Aytekin Kotil Parkı'nda İBB'ye bağlı zabıta ekiplerine ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park içindeki köprünün bariyerlerine çarptıktan sonra denize düştü.

Aracın bir kısmı suya gömülürken, içerisinde bulunan iki zabıta memuru kendi imkanlarıyla denizden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi olan zabıtalara ilk müdahale, bölgedeki zabıta kulübesinde yapıldı.

Kamyonet, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarıldı.