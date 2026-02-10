Haberler

Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracı denize düştü

Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracı denize düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin kamyoneti, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu denize düştü. İçindeki iki zabıta memuru kendi imkanlarıyla kurtulurken, kamyonetin çıkarılması için tüm ekipler bölgeye sevk edildi.

Bakırköy'de devriye sırasında kaza yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerinin kullandığı kamyonet denize düştü.

Sahil yolu Aytekin Kotil Parkı'nda İBB'ye bağlı zabıta ekiplerine ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park içindeki köprünün bariyerlerine çarptıktan sonra denize düştü.

Aracın bir kısmı suya gömülürken, içerisinde bulunan iki zabıta memuru kendi imkanlarıyla denizden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi olan zabıtalara ilk müdahale, bölgedeki zabıta kulübesinde yapıldı.

Kamyonet, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Yan yana duruyorlardı, çekici birini seçti! Nedenine tepki yağdı
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak

Rakam bile verdi! Bu iddia doğruysa ABD'de yer yerinden oynar
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı

Kıyafeti nedeniyle hedef alınan başkanı en çok üzen cümle