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Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

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İçişleri Bakanlığı'nın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atadığı Can Aksoy ile ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Bakanlığın, Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy'u önce İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirdiği ardından ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atadığı öğrenildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CAN AKSOY KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atandığını duyurdu.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy'un İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Vali Yardımcısı olarak gösterilmesi dikkatlerden kaçmazken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

BAKANLIKTAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bakanlığın Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy'u önce İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirdiği ardından ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atadığı öğrenildi.

CAN AKSOY KİMDİR?

1983 yılı Ankara Altındağ doğumlu olan Can AKSOY, aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde devam etmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında isteğe bağlı olarak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü' nde (2003) stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'daRefakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır.

Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" derecesi ile tamamlamıştır.

• 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

• 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

• 2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

• 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

• 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

• 2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

• 2019 - 2023tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmış olup,

04.09.2023 tarihinden itibaren Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Can AKSOY, evli ve iki evlat sahibi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

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Yorumlar (8)

erkan yüksel:

akp cırpındıkca batıyor haberı yok..kımse bu oyunlara gelmez ..

69
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A.EMRAH EREN:

Planlı kumpas olduğu nekadar aşikar

45
28
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

Allah birine yürü ya kulum dedimi onun önünde hiç bir zorluk engel olmaz helal rızıkla her daim işleride ilerler ama birisine şeytan musallat olup ona yürüt dedimi onun yürütmeyeceği şey olmaz gözünü kırpmadan kul millet yetim hakkı yer

22
8
yanıtYanıtla
ahmet:

yakışmış hayırlı olsun

14
4
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

E nolmuş olamaz mı.Devlet istediğini yapar terör karşısında.Size ne

7
5
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Neyse sandığı bekleyin.

3
4
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

acemice bir tezgah

4
2
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