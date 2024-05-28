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Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

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Eski manken Deniz Akkaya, telefonunu aldığı için 16 yaşındaki kızı tarafından şiddete maruz kaldığını ve kendisini balkona kilitlediğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapılan incelemenin ardından çocuğu koruma altına aldı ve gerekli psikolojik desteği vermeye başladı.

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada telefonunu aldığı için 16 yaşındaki kızı tarafından şiddete maruz kaldığını ve 1,5 saat kendisini balkona kilitlediğini söyledi. Olayın ardından devreye giren bakanlık, yapılan incelemenin ardından çocuğu korumaya aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Akkaya'nın kızını için gerekli psikolojik desteği vermeye başla.

AKKAYA: KIZIMI KENDİM YOLLADIM, BURNU SÜRTSÜN

Kızının devlet korunmasına alınmasının ardından X hesabından video yayınlayan Deniz Akkaya "Polisi aramak zorunda kaldım, 1 saat 45 dakika balkonda mücadele verdim. Salak salak yorumlar yapmayın. Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Buru sürtsün diye. Kendinize gelin" dedi.

"KIZIM BANA SALDIRDI, BALKONA KİLİTLEDİ"

Kızıyla yaşadığı olayı X hesabından anlatan Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım."

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

"ERGENLİĞİNİN ARKASINA SAKLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

"Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi birde beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!"

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

"ANNELİĞİMİ SORGULARSANIZ AKLINIZI ALIRIM"

Paylaşımların ardından anneliğinin sorgulandığını ve olayın karakolda bittiğini söyleyen Akkaya, "Haddinizi bileceksiniz. Benim sayfama anneliğimle ilgili yorum yapamazsınız. Aklınızı alırım. Her türlü aklınızı alırım. Kanunlu, kanunsuz. Benim canımı sıkmayın. Benim kızım, korkunç bir adamdan. Bu ülkede ilk para aklayanlardan biri, kötülükte sınır tanımayan biri. Ben kızımı Türkiye'nin en iyi okullarında okuttum. Anneliğime laf edenin alnını karışlarım" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (9)

Ütopik Yorumcu:

Allah yardımcısı rabbim kimseyi evladiyla sinamasin üzücü bir durum

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Bulent Uluer:

Bizde bir laf vardır. Malın sahibi , çocuğun babası başında olacak derler. Deniz Akkaya 16 yaşındaki çocuğa , bu kadar yüz verirsen, olacağı bu.!

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Maksut Güleç:

Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Bilmeden ayıplayanın da başına gelsin.

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Yasin ATEŞ:

Daha neler göreceğiz neler...

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mehmet arif inci:

En iyisi olmuş sonra kız evden kaçacak başına bişeyler gelecek suçlu annesi olacak . Çocuk yapmak çok kolay ama şu dönemde çocuk yetiştirmek de çocuğu eğitmek de zor

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bozacı:

KESİNLİKLE ANNE DE BAKANLIK KORUMASINA ALINMALI

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0
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Murat Celik:

zordur kız çocuğu büyütmek Allah kolaylık versin

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Hacıduran Erdoğan:

Allah kimseyi evladıyla sınamasın kızını dövmeyen dizini döver demiş atalarımız

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Özlem Erdemir:

Tamam böyle birşey yapıyorsun evladın için ama hani neden bunu yayıp kızını rencide ediyorsun milyonlara

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