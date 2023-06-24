- Bakan Yumaklı: "Yangına müdahale süresinde hedef, 10 dakika"

Yerli ve milli T70 Skorsky helikopteri tanıtıldı

İZMİR - İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatını izleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 dakika olan yangına müdahale süresinde bu yılki hedefin 10 dakika olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Kemalpaşa'da düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele tatbikatına katıldı. Tatbikatta, tatbikat gereği çıkarılan yangına yer ekipleri ve hava araçları müdahalede bulundu. Tören geçidinin ardından Bakan Yumaklı tarafından T70 Skorsky helikopteri tanıtıldı. 300 vatandaş ve yangın gönüllülerinin katıldığı tatbikatta konuşan Bakan Yumaklı, geçmiş dönemlerde 40 dakika olan yangına müdahale süresinin geçen yıl 11 dakikaya kadar indiğini, bu yılki hedefin ise 10 dakika olduğunu belirtti.

"Geçen yıldan çok daha iyi olacağız"

Bakan Yumaklı, "Orman dediğimiz zaman sadece ağaçtan ibaret değil. Ekosistemi ile canlıları ile şifası ile yokluğunda bizim için büyük eksiklik olan bir varlığı ifade ediyoruz. İklim değişikliğini, nüfus artışını, sera gazlarını söylüyoruz. Evet bunlar bir gerçeklik ama tedbir almak mümkün. Tedbir almak için bütçe ayırmalısınız. Geçen yıl, bir önceki yıldan daha iyiydik. Önümüzdeki yıl da alet ekipman olarak, malzeme olarak, çalışan arkadaşlarımızın sayısı olarak geçen yıldan çok daha iyi olacağız. Türlü etkilerden, doğa olaylarından etkilenen bu ekosistemi korumak için her şeyi yapacağız. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, 2100 yılına kadar dünya ortalama sıcaklığının 6 derece artacağını, yaz yağışlarında yüzde 30 düşüş olacağını öngörüyor. Bunu engellemenin yolu, orman varlığımızı korumak ve artırmaktan geçiyor. Ülkemizin 3'te 1'i orman. Bunların yüzde 59'u verimli orman. Elimizdekinin kıymetini bilip verimli hale getireceğimiz yüzde 40'lık alan var" dedi.

Vatandaşlara Kurban Bayramı'nda piknik uyarısı

Türkiye'deki ormanların yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece tehlike altında olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla çok hassas bir coğrafyada olduğumuzun altını çizmek gerekir. Çok farklı teknolojiler kullanıyoruz. Dünyada sadece 5 ülkede olan, üstün teknoloji donatılmış, havadayken bulunduğu coğrafyanın resmini çekip tüm koordinatları yerdeki tüm unsurlara bildirecek kabiliyette, Cumhurbaşkanımızın 'Otağ' ismini verdiği yönetim uçağımız var. Ormanlarımızı gözetleyen akıllı kuleler var. Hepsinden önemlisi son derece duyarlı vatandaşlarımız var. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, Kurban Bayramı sebebiyle piknik alanlarında kendilerine ayrılan alanların dışında lütfen orman alanlarını bu tür faaliyetleri için kullanmayalım. Çünkü geriye dönüş zor. Yanan alanları ağaçlandırıyoruz ve yanan alanın herhangi bir amaçla kullanılması mümkün değil ama neden yansın ki? Sonradan ağaçlandırırız diye bu tür rahatlığın olmaması gerekir. 22 bin orman kahramanı yangın işçimiz elbette hazır. 20 uçağımız, 69 helikopterimiz, 8 adet İHA'mız var, sürekli havada dolaşıyor. Dozerler var, arasözler var, 22 bin arkadaşımız var ve farklı kamu kurumlarının rezerv olarak beklettiği makine parkı var" diye konuştu.

İnsani keşif uçağı geliyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Dünya ormanlarında bir azalma söz konusu ama ülkemiz bu azalmanın aksine, ağaçlandırma çalışmaları ile ülke ormanlarını artıran nadir ülkelerin arasında yer alıyor. Türkiye bu konuda Avrupa 1.'si, dünya 4.'sü. Biz sadece orman alanlarını artırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda ormanlarımızı her türlü tehdide karşı korunması için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Yangın önleme faaliyetleri çok önemli bir nokta. Yangınlarda en önemli unsur erken müdahale ve erken haber almaktır. Ormanlarımız sürekli gözetleniyor. Haber alma süremiz 2 dakika, müdahale süremiz 11 dakikadır. Ayrıca insani keşif uçağını da flomuza katmayı hedefliyoruz. Ormancılıkta ileri teknoloji ne ise o bizim ülkemizde var. Vatandaşlarımızın da hassasiyeti bu konuda bizim için çok önemli. Bizim gücümüze güç katıyor. Önemli olan yangının söndürülmesi değil, yangının hiç başlamaması. Vatandaşlardan bu konuda destek istiyoruz" sözlerine yer verdi.

150 personelle tatbikat

Tatbikat çerçevesinde belirlenen noktada meydana gelen yangına, 12.00'da yapılacak olan yangın ihbarı ile müdahale edilmeye başlandı. Hava araçları ve kara araçları ile yapılan olan mücadele sonrası kontrol altına alınan ve söndürülen yangının ardından geçit töreni yapıldı. Tatbikata dokuz teknik eleman, 25 orman muhafaza memuru, 116 yangın işçisi olmak üzere toplam 150 personelin kontrolünde iki helikopter, iki Airtractor yangın söndürme uçağı, iki yangın yönetim aracı, 14 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, yedi su ikmal aracı, bir dozer ve bir treyler ile katılım sağlandı. Tatbikatı; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de izledi.

T70 Skorsky helikopteri tanıtıldı

Tatbikatta tanıtılan T70 Skorsky helikopteri, TUSAŞ tarafından Türkiye'de üretildi. Gövde uzunluğu 20 metre, su taşıma kapasitesi 2,5 ton, personel taşıma kapasitesi 11 kişi, azami sürati 296/km saat, maksimum uçuş mesafesi 465 km olan helikopterin maksimum havada kalış süresi ise 2,5 saat. Helikopter hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bu helikopterin çok özel bir anlamı var. Bu helikopter TUSAŞ tarafından yapıldı. Yerli ve milli bir helikopter. Artık ülkemizin bu tür makine, ekipman, uçak ve yüksek teknolojiye ne kadar hızlı ulaşabildiğini göstermesi açısından ilgili birimlerin bunları kullanabilmesinin yolunun her zaman açık olduğunu göstermesi açısından son derece önemli" dedi.