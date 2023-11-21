Bakan Yerlikaya: Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi, 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yolyemezler" grubu olarak bilinen ünlü suç örgütünün çökertildiğini ve 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşarak, "11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı ve muhtelif miktarda uyuşturucuya el konuldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli 3 ilde, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler çetesi" olarak tanıtan silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN HADDİ HESABI YOK

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütünün kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi." ifadelerini kullandı.

ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Yerlikaya, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı: