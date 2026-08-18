Bakan Yardımcısı Demiralp: Türkiye İklim Politikalarında Küresel Takip Edilen Konuma Ulaştı

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "Bugün Türkiye, çevre ve iklim politikalarını geliştirmekte ve uygulama yönünden küresel camiada takip edilen bir konuma erişmiştir. Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan 2053 Net-Sıfır ve Yeşil Kalkınma Vizyonu yatmaktadır" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı, Gaziantep İhracatçılar Birlikleri Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İklim Değişikliği Başkan ve COP31 İklim Diplomasisi Baş Yetkilisi Prof. Dr. Halil Hasar, COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan, COP31Green Zone İşbirliği Direktörü Elif Avşar ve çok sayıda davetli katıldı.

'BAŞARININ ARKASINDA SIFIR ATIK VE YEŞİL KALKINMA PROJLERİ YER ALIYOR'

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 Operasyon Baş Yöneticisi Burak Demiralp, Türkiye'nin uygulamaları yönünden küresel camiada takip edilen ülke konumuna geldiğini söyledi. Demiralp, "Bugün Türkiye çevre ve iklim politikalarını geliştirmekte ve uygulama yönünden küresel camiada takip edilen bir konuma erişmiştir. Bu başarının arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan 2053 Net-Sıfır atık ve Yeşil Kalkınma Vizyonu yatmaktadır. Bununla birlikte sınırları aşarak küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Seferberliği, çevreye duyarlı, somut adımlarımızın en büyük sivil ve toplumsal örneği olmuştur" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ'

Demiralp, konuşmasında COP31 sürecindeki eylem gündemleri arasında 'yeşil sanayi'nin' önemli bir yer tuttuğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeşil Kalkınma Hareketi bugün sanayimiz açısından yalnızca çevresel bir yükümlülük değil, yeni pazarlara erişmenin finansman imkanlarını geliştirmenin ve uluslararası rekabet gücünü korumanın önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Türkiye olarak bu önemli bir uluslararası sorumluluğu üstleniyoruz. Biz farkındalığı arttırmak için bugün Gaziantep'imize geldik. Gaziantep, birçok kültürün ve medeniyeti bir arada bulunduran, tarihi zenginliklerle dolu devasa bir sanayi ve ticaret alanı sahip olan bu şehir. COP31 operasyonları süreçlerinde değer bir destekçilerimizden bir tanesi de olacaktır. Ben burada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

ŞAHİN: GAZİANTEP'İ DİRENÇLİ KENT YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise toplantıda 12 yıllık yerel yönetim sürecinde yapılan hizmetleri değerlendirdi. Şahin, kurum olarak COP31'e hazırlık süreçlerini, belirledikleri prensipleri ve 2014 yılından bu yana hayata geçirilen yatırımları katılımcılara aktardı. Sunumunda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kenti dirençli bir şehir haline getirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü projeler ile sıfır atık, ulaşımda yeşil dönüşüm ve atık yönetimi başta olmak üzere çevre alanındaki çalışmalara dikkat çekti.

ERDOĞAN: KURUMLARIMIZA ALAN TAHSİSİ YAPIYORUZ

Protokol konuşmalarının ardından COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan sunum yaptı. Erdoğan, COP31 kapsamında yapılacak tüm etkinliklerde talepte bulunan kurum ve kuruluşlara yer tahsisi sağladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Burada etkinlik yapmak isteyen kurum ve kuruluşlarımıza biz alan tahsisi yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız görüşmeler içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız alanda tam gün etkinlik yapacak, yine İletişim Başkanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulumuz, Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliğimiz etkinliklerde bulunacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ve valiliğimiz de burada çalışma yapmak isterse birlikte çalışma yapma arzusunda olduğumuzu da söylemek isterim. Amfi tiyatrolarımıza belediyelerimizden yoğun ilgi görüyoruz. Her bir belediyemizin yerelde ortaya koyduğu motifler ve kendi değerleri var. Alanda küçük ve büyük olmak üzere iki amfi tiyatromuz var. Yapılacak olan etkinlikler için kurumlarımızın taleplerini alıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı