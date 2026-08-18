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Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun

Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun Haber Videosunu İzle
Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun
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Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-kızın peruk deneyip müzik eşliğinde eğlendiği anlar dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez kızı Melisa ile geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

Anne-kız, birlikte farklı peruklar deneyerek eğlenceli anlar yaşadı. Müzik dinleyip birbirlerine gülerek keyifli vakit geçiren ikilinin neşeli halleri kameraya yansıdı.

Subaşı, paylaşımında kızı Melisa'nın kendisine yönelik sözlerine de yer verdi. Melisa'nın “Anne, Prenses Diana'ya benziyorsun” sözlerini aktaran Subaşı, paylaşımına “Awwww. Diana olsun o zaman ” notunu ekledi.

Kaynak: Haberler.com
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