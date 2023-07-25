Bakan Yardımcıları Yangın Bölgesinde

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınıyla ilgili Bakan Yardımcılarından açıklama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Turizm tesislerinde tehlike olmadığı belirtilirken, hastane ve 10 konut tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına havadan yoğun bir müdahale yapılması planlanıyor. Şu ana kadar 60 hektarlık bir alan yangından etkilendi.

BAKAN YARDIMCILARI YANGIN BÖLGESİNDE

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangında alevlerin 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı. Bakan yardımcıları, incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.

"Başta orman teşkilatımız olmak üzere, diğer kamu kurumları ve belediyelerimiz maalesef bu yangınlarla boğuşuyoruz. Bugün de saat 21.00 civarında Antalya'mızda birincisi Taşağıl, ikincisi Kemer- Göynük'ün Değirmendere mevkiinde yangın çıktı. Birincisi hemen söndürüldü. 10 dakika içinde iki yangına da müdahale edildi. Buradaki yangına gece saatleri nedeniyle hava araçlarımızla müdahale edilemedi. Arazözler iş makinalarıyla yangının başlamasından itibaren 10 dakika sonra müdahale etti. Şu an itibarıyla arazinin sarp, kayalık olması münasebetiyle karadan müdahalede ciddi zorluklar yaşanıyor. İş makinaları, 50'den fazla arazöz, 300'den fazla yangın söndürmede görev alan tecrübeli iş gücümüzle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın şiddeti şu anda saatte 10 kilometre civarında. İnşallah sabah ışıklarıyla birlikte hava gücümüz 22 helikopter ve 10 uçakla buradaki yangına müdahale edecek. En kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır. Bu saat itibarıyla takriben 60 hektar alan bu yangından etkilendi. Yerleşim yerlerine şu anda bir tehlike görülmemektedir. Önümüzdeki saatler itibariyle daha detaylı bilgi verilecektir."

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,