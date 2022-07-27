Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktası Türkiye, bugün artık yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri konumunda" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale 65'inci Yıl Seramik Bayramı ve Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, yaptığı konuşmada, Kale Grubu'nun, insanların aklına kazınan markalar üreten Türkiye'nin yüz akı şirketleri arasında yer aldığını belirti. Anadolu'nun neresine gidilirse gidilsin, seramik karo ve fayans ürünleri için 'Kalebodur' isminin kullanıldığını ifade eden Bakan Varank, "Benzer şekilde, seramik fayans yapıştırıcısı alırken de 'Kalekim' demeniz yeterlidir. Bunun gibi jenerik markalardan bir tane bile çıkarmak büyük bir başarıyken Kale Grubu'nun böyle en az iki markası var. İnanın bu başarı, dünya genelinde bile eşine çok az rastlanır başarılardan bir tanesi. Sadece bu hususu düşündüğünüzde bile Kale Grubu'nun 65 yıla sığdırdığı başarıların önemini zaten anlayabiliyorsunuz. Şu anda içinde bulunduğumuz bu yerleşke, ülkemizin ilk ve en büyük, dünyanın da sayılı seramik üretim komplekslerinden biri. Toplamda 1250 dönümlük bir alanda, yer karosundan duvar karosuna, granitten vitrifiyeye kadar tam 50 farklı tesis burada faaliyet gösteriyor. 1957'de mütevazı bir tesisle başlayan yolculuk, zaman içinde yapılan vizyoner yatırımlarla 6 bin kişinin çalıştığı devasa bir sanayi bölgesine dönüşmüş durumda. Bugün geldiği nokta itibarıyla yıllık 65 milyon metrekarelik üretim yapan, Avrupa'nın 5'inci, dünyanınsa 17'nci en büyük seramik karo üreticisinden bahsediyoruz. Üretiminin büyük çoğunluğu da 100'den fazla ülkeye de ihraç ediliyor. Maşallah diyelim. Türk sanayisi için rol model olacak bir başarı, bir büyüme hikayesinden bahsediyoruz" dedi.

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Bakan Varank'a konuşmasının ardından kitap ve özel olarak tasarlanmış seramik hediye etti. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanları, eski bakanlar ve milletvekilleri, valiler ve Kale Grubu iş ortakları katıldı.