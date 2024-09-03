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Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

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Diyarbakır'da 14 gündür kayıp olan Narin Güran'ın amcası S.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Tunç "Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin'in canlı olarak bulunması" dedi.

Diyarbakır'da 14 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken dün mahkemeye çıkarılan amca S.G. tutuklandı.

TUNÇ: ASIL TEMENNİMİZ NARİN'İN CANLI OLARAK BULUNMASI

Amcanın tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı.

Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin'in canlı olarak bulunması" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SON DURUM

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi. Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yılmaz Tunç Diyarbakır Güncel

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Yorumlar (1)

Nayci İbrahim:

Yayın yasağı olan habere yorumu nasıl yapalım....

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