Haberler

Öğrenciler için tasarlanan "Kurşun geçirmez" çanta infial yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Öğrenciler için tasarlanan 'Kurşun geçirmez' çanta infial yarattı Haber Videosunu İzle
Öğrenciler için tasarlanan 'Kurşun geçirmez' çanta infial yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da bir savunma sanayisi firmasının öğrenciler için tasarladığı "kurşun geçirmez" çanta ve ürüne ait balistik test görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Saldırı anında öğrencilere siper olması amacıyla üretildiği belirtilen çanta için sosyal medyada infial oluşurken, binlerce vatandaş İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına çağrıda bulunarak firma hakkında işlem yapılmasını istedi.

  • Ankara'da savunma sanayisi sektöründe hizmet veren bir firma, okul çağındaki çocuklara yönelik "kurşun geçirmez" sırt çantası geliştirdiğini duyurdu.
  • Çantanın balistik test görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine firma ve konsept sert eleştiriler aldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı firma hakkında inceleme başlatmaya çağırdı.

Ankara’da silah ve savunma sanayisi sektöründe hizmet veren bir firma, okul çağındaki çocuklara yönelik "kurşun geçirmez" nitelikte bir sırt çantası geliştirdiğini duyurdu. Ürünün tanıtımında, olası bir silahlı saldırı anında öğrencinin çantayı gövdesine siper ederek kendisiyle saldırgan arasında koruyucu bir katman oluşturacağı savunuldu.

TEST GÖRÜNTÜLERİ İNFİAL YARATTI

Çantanın balistik testlerinin yapıldığı anlara ilişkin çekilen tanıtım videosunun sosyal medyada dolaşıma girmesiyle birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Çocukların silahlı bir şiddet vakasıyla karşı karşıya kalma ihtimali üzerinden ürün pazarlanmasını doğru bulmayan vatandaşlar, görüntülerin ardından firmaya ve konseptin kendisine sert eleştiriler yöneltti.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI: LÜTFEN GEREKENİ YAPIN

Sosyal medya kullanıcıları, olayın sadece ticari bir girişim olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Birçok kullanıcı, bakanlıkların resmi hesaplarını etiketleyerek firma hakkında inceleme başlatılmasını ve yasal sürecin işletilmesini talep etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Paylaşımların altına binlerce eleştirel yorum yapılırken, öne çıkan bazı tepkiler şu şekilde oldu:

  • İnsanlar üzerinden fırsatları yine insanlar değerlendiriyor. Yazık, vallahi yazık billahi çok yazık.
  • Bu kabul edilemez bir durumdur. Devlet öğrencilerini korumaktan aciz midir?
  • Suçun önüne geçilmeyip kurşunun önüne geçilmeye çalışılıyor.
  • Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı göreve lütfen.
  • Ne günlere kaldık Allah'ım.

Görüntülerin ardından gözler, kamuoyunda oluşan büyük tepki üzerine yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Polisten kaçtı, çalılıkta böyle bulundu! İlk sözü hayli tuhaf
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Ülkenin geldiği son nokta çocukları bile koruyamassan birileri böyle yapar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhg hg:

saçma zatem kitaplar defterler çok ağır ve kurşunu zor geçirir birde üstüne ağır zırh mı taşıyacaklar çantanın ağırlığını yazsınlar belli olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

57 ay sonra bir ilk yaşandı! Bakan Şimşek yeni dönemin işaretini verdi
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

AK Parti tarihinde bir ilk! Erdoğan'la görüştü, ardından tarih verildi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku