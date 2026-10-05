Yeni Parti'den 'Cemil Tugay' açıklaması: AK Parti'ye geçebilir

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Haziran ayında CHP'den istifa eden ve görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları son günlerde gündemdeki yerini koruyor. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de bu iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"GEÇEBİLİR Mİ, GEÇEBİLİR"

Partisinin MYK toplantısının ardından basın açıklaması yapan Emre, Tugay'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Geçebilir mi, geçebilir. Sizden görüyoruz, duyuyoruz. Genel Başkanımızla, bizle bir iletişimi yok. Katılacağına yönelik bilgiler geliyor" dedi.

"HİÇBİR ETKİSİ OLMUYOR"

AK Parti'nin seçmen desteğinin üştüğünü savunan Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Nedir o? Bir parti düşünün, yüzde 50'lere kadar çıkmış, iktidar partisi. Bugün 30'ların altına inmiş... Halk tarafından desteği düşmüş. Artık batan gemiye niye biner yani?"

Siyasetçilerin parti değiştirmesinin seçmen tercihlerini etkilemediğini öne süren Emre, bu tür geçişlerin "hiçbir etkisi olmadığını" savundu.

Kaynak: Haberler.com