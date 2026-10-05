9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yıllar önce yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılması nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, 6 saat süren 9. ameliyatını geçirmişti. Yeni yaşını hastanede karşılayan Bilic, doğum gününde tek dileğinin sağlık olduğunu açıkladı.
- Danla Bilic, dolgu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları kapsamında 9. kez ameliyat oldu ve operasyon yaklaşık 6 saat sürdü.
- Bilic, doğum gününü hastanede ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.
- Bilic, yeni yaşından tek dileğinin sağlık olduğunu açıkladı.
Yıllar önce yaptırdığı dolgu nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde 9. kez ameliyat masasına yatmıştı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından hastanede tedavisi devam eden Bilic, yeni yaşını da sevdikleriyle birlikte hastanede karşıladı.
9. KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI
Operasyonun ardından vücudundaki drenlerle görüntülerini paylaşan Bilic, ameliyatın 6 saat sürdüğünü belirterek kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylemişti. İyileşme sürecinde bir süre gözlerden uzak kalacağını da açıklamıştı.
YENİ YAŞINDAN TEK DİLEĞİ SAĞLIK
Doğum gününü hastanede ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutlayan Bilic, yeni yaşından beklentisini de açıkladı. Yaşadığı zorlu sağlık sürecinin ardından tek dileğinin sağlık olduğunu belirten Bilic, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni yaşım, lütfen biraz nazik ol. Bu yaşımdan tek dileğim sağlık, gerisini söz ben halledeceğim. Bir an olsun yanımdan ayrılmayan ailem, arkadaşlarım, doktorlarım. Yazdıklarınızla güç veren siz. İyi ki varsınız."