Bakan Soylu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir. 113 bin 654'ü reşittir. 60 bin 930'u erkek, 52 bin 724'ü kadındır, 87 bin 296'sı da çocuktur" dedi.

Bakan Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Yerli E-Pasaport, Yeni E-Mavi Kart ve Yeni E-Sürücü Belgesi Tanıtım' programına katıldı. Soylu'ya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl eşlik etti. Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün en köklü, en tarihsel; ama özellikle son yıllarda en ciddi yeniliklere imza atan, tecrübeyi ve kurumsal hafızayı en yoğun şekilde teknolojiyle buluşturdukları kurumlardan birisi olduğunu söyledi. Soylu, "Dijital arşiv projemizden Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne (MAKS) kadar, biyometrik veri yazılımından, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne, pasaport-sürücü belgesi-yeni kimlik kartları başvurularını tek elden aldığımız 3'ü bir yerde projesinden, sürücü belgelerinin kimliklere yüklenmesi gibi pek çok adım, bu kurumun yenilikçi karakterinin son yıllardaki çıktılarıdır. Nüfus vatandaşlık işleri, jandarma, emniyet ve göç başkanlığımız arasında parmak izi entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu sayede 149 bin 260 asayiş olayını, 3 bin 430 terör olayını, 8 bin 237 narkotik olayını aydınlattık. Asayiş olaylarından 4 bin 126'sı cinayet olayıydı ve bu cinayet olaylarına ilişkin 5 bin 785 kişiyi yakaladık" ifadelerini kullandı.