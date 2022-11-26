Bakan Soylu: İBB'nin işe aldığı 1688 kişi terör örgütüyle bağlantılı, 6'sı kırsalda silahlı faaliyet göstermiş

Geçtiğimiz günlerde "CHP'li 4 belediyenin terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağım" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün kameralar karşısına çıktı. Bakan Soylu, "İBB ilk defa işe aldığı 15 bin kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş. İşe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlendi. 6'sının PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından bugün kameralar karşısına çıkan Bakan Soylu, belediyelerdeki soruşturmalara ilişkin olarak, "Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir." dedi.

"İBB İŞE ALDIĞI 15 BİN KİŞİ İÇİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI TALEP ETMEMİŞ"

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla ilgili verileri paylaşan Bakan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.

"74 BELEDİYEDE 88 TERÖR SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLDÜ"

Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir.2. yasal dayanağımız ise belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır. MASAK uzmanlarıyla da soruşturmalarımızı elbette ki yapıyoruz. Soruşturma 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbarı, ikincisi savcılığın soruşturması, üçüncüsü olağan kontrollerde, dördüncü olarak kamuoyuna yansıyan Haberler üzerine, beşinci de bakanlık tarafından res'en soruşturma başlatılır. 2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bu soruşturmalardan 79'u tamamlanmış, 42 ön inceleme, 19 araştırma, 33 tevdii raporu, 2 inceleme, 3 form inceleme raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir.

Zaman zaman muhalefet partileri tarafından özellikle müfettiş gönderildiği, bu yolla baskı oluşturulduğu iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen de siyasi içerik taşıdığını, aslında devletin, aslında denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını veya soruşturma sonucundaki yolsuzlukların aslında siyasi saiklerle ortaya konulduğunu ifade edebilmek için maalesef söylenen gerçekle ilgisi olmayan iddialardır.

"204 BELEDİYEDE ÖZEL TEFTİŞ YAPILDI"

Devlet görevini yapmakla mükelleftir. 'Bütün CHP'li belediyelere teftişler geliyor' diyen bir anlayış söz konusu. Devleti itibarsızlaştırmayı maalesef bir çıkış noktası olarak görüyorlar. Özel teftişlerin sayısı AK Partili 72 belediyede, CHP'li 57 belediyede, MHP'li 19, İYİ Partili 2, HDP'li 34 olmak üzere toplam 204 belediyede özel teftiş yapılmıştır. Devletin kuralları vardır, bu kuralları herkes uygulamak zorundadır. AK Parti'ye yapılan özel teftiş sayısı daha fazla. En önemli meselelerden birisi de devletin rehberlik görevi vardır. Sayılardan anlaşılabileceği gibi bunlarda hiçbir kasıt yoktur.

"KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞ KİŞİLERE KAMU GÖREVİ VEREMEZSİNİZ"

Bulgularımızın genel özetini yapmak isterim. Belediye bağlı kuruluş ve şirketlerine alım yapılırken, uyulması gereken hususlara uyulmadığı, güvenlik soruşturması yapılması gerekirken, terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alındığı, işe alınan personel için ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir komisyon oluşturulması gerekirken bu komisyonun oluşturulmadığı, adli sicil kaydı olduğu halde yine bir hülle yöntemiyle kontrollü şekilde alındığı, terör örgütüyle irtibatlı veya mahkumiyet kararı olan kişilerin yine işe alındığı, ben burada sadece terör soruşturmasını değil bir milli güvenlik sorununu anlatıyorum... Terör örgütü aileye diyor ki bir çocuğunu dağa götürüyorum, bir çocuğunu da belediyede işe alırım diyor. Terör örgütü içerisinde eylem yaparken kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getiriliyor. Aileye diyor ki 'sen bizim değer ailemizsin', haşa onu şehitleştiriyor, onun yakınını belediyeye yerleştiriyor. KHK'yla ihraç edilmiş kişilere kamu görevi veremezsiniz. Kanun açık, buna rağmen belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları, silahlı terör örgütü üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, suç kaydı bulunanların işe alındığı, cinsel taciz suçundan kaydı olanların stratejik ve hassas yerlerde çalıştırıldığı ortaya çıkan önemli hususlardır.

"TERÖRİST CENAZESİNE KATILAN MERSİN BELEDİYESİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bağlı şirketlerde terörle iktisatlı kişilerin olduğuna dair soruşturma başlatıldı. Bunlardan 54 kişinin terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisatlı olduğu tespit edildi. Terörist cenazelerine katıldığı, terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş tutuklanmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-TDÖ Çukurova Bölgesi İdeolojik Alan, Kültür, Eğitim, Cezaevi Dış Koordinasyon ve gençlik yapılanması (DGH) sorumlularının aralarında bulunduğu 38 şahsın yakalanmasına yönelik Adana merkezli 8 ilde (Diyarbakır, Van, Şırnak, Osmaniye, Kahramanmaraş Mardin ve Mersin) gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 37 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adana/Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un belediye binasında bulunan makam odasında, Binevş Kültür ve Sanat Derneği'nde ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca,4 şahıs tutuklanmış, 2 belediye personelinin de aralarında bulunduğu 27 şahsın adli kontrol kararıyla yargılanmalarına devam edilmektedir.

"DİAYDER'E 2020'DE PKK BAĞLANTISI NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILDI"

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Ayvalık Belediyesi'nde çalışanlar yakalanmıştır. DİAYDER'e 2020 yılında PKK terör örgütü ile bağlantılı olduğuna dair üye ve yöneticilerine soruşturma açılmış ve 2021 yılında iddianame hazırlanmıştır. Bu kapsamda; 3 Temmuz 2021'de aralarında İBB bünyesinde gassal olarak görev yaptıkları, maaşlarının bir kısmını DİAY-DER derneğine bağışladıkları tespit edilen 7 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 28 şahıs gözaltına alınmıştır."