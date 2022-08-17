DEPREM ANITI ÖNÜNDE SAAT 03.02'DE ANMA TÖRENİ

Gölcük Kavaklı sahilinde yapılan anma törenlerinin ardından 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin meydana geldiği saat 03.02'de deprem anıtı önünde anma töreni yapıldı. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 03.02'yi gösterdiğinde anıt önünde depremde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

'45 SANİYE GÖLCÜKLÜLER İÇİN UNUTULMAYACAK BİR ZAMAN PARÇASI'

Burada açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 45 saniyenin Gölcüklüler için unutulmayacak bir süre olduğunu belirterek, "17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniye insan hayatında çok kısa bir süre ancak biz Gölcüklüler için unutulmayacak, yakınlarımızı sevdiklerimizi yitirdiğimiz bir zaman parçası. Aradan geçen 23 yılın ardından 03.02'de Gölcük'te acılar hala taptaze ve dipdiri. Aslında maddi anlamda kaybedilen ne varsa her şey geri geldi. Sevdiklerimizi yitirdiklerimize yeniden kavuşmak gibi bir durum yok. Biz şunu anladık. Afetlere tedbir anlamında hazır olmalıyız. Yerel yönetim ve merkezi idare olarak özellikle AFAD teşkilatının depreme hazırlık yönünden çok önemli bir fonksiyonu olduğunu memleketimizde kısa süre önce yaşanan su baskını, deprem ve yangın gibi afetlerde gördük. Bundan sonra yapmamız gereken bu tedbirlerin sıkılaştırılması ve vatandaşlarımızın da kurallara uyup alınması gereken tedbirleri alarak hareket etmeleri gerekir. Depremde hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum geride kalan yakınlarına ve sevenlerine de Allah'tan sabır diliyorum. Halen aramızda o günlerin izlerini taşıyanlara sağlık ve esenlik diliyorum. Allah bizi doğal afetlerden korusun diyorum." ifadelerini kullandı.