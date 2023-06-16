Çevre Bakanı Özhaseki Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ, İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın ardından geldiği Kahramanmaraş'ta depremde evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden, AFAD tarafından yapılan çekiliş sonucunda da TOKİ tarafından daha önce Kurtlar Mahallesi'nde yapılan konutlara yerleştirilen iki aileyi ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de kendisine eşlik ettiği Bakan Özhaseki, ailelere başsağlığı dileklerini diledikten sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Bakan Özhaseki burada STK başkanları, muhtarlar ve belediye başkanları ile deprem çalışmaları istişare toplantısına katıldı. Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

"Tabii ki bir an önce yaraların sarılması, şehirlerdeki ticari hayatın canlanması, o şehirlerimizin eski canlılığa kavuşması için de hep birlikte tedbir alacağız, elimizden ne geliyorsa yapacağız ama usule uygun olarak, usullere riayet ederek bundan sonra biraz daha tedbirli olarak hareket edeceğiz. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle de artık evlerimizin, iş yerlerimizin yavaş yavaş yapılması lazım, bütün hazırlıkları bizler tamamladık hızla işe başlıyoruz. Hayatın normale dönmesi lazım, ticaretin canlanması lazım, bu kadim şehrimizin yeniden o eski şaşalı günlere dönmesi lazım. Onun içindir ki şimdi bir toplantı yapıyoruz. Bizler bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tespit edebildiğimiz rezerv alanlarda konut inşaatlarına başladık. Bir taraftan da şehrin merkezinde yerinde dönüşümü sağlamaya gayret ediyoruz, birtakım yeni formülleri ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ama arkadaşlarımız da planlar hususunda epeyce çalıştılar. Önce plancıların Kahramanmaraş'la ilgili yapmış oldukları hazırlıkları dinleyeceğiz. Belki bazı yerler var ki oralarda yapılaşma sıkıntılı, o konuları tartışacağız. Veyahut yapabileceğimiz ne varsa onu birlikte karar verip inşallah önümüze bakacağız. Sonra da yeni formüllerimizi sizlere izah edeceğiz, sizlerden gelecek birtakım talepler, itirazlar veyahut da bu doğru bu yanlış, burada şöyle sorunlar karşımıza çıkar diyeceğiniz konular varsa hepsini not edeceğiz, bir karara bağlayıp sonra da huzurlarınızdan ayrılacağız."

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,