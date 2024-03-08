Özhaseki: Kentsel dönüşümü yapacak bir grup Türkiye'de varsa, o da AK Parti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşümü yapacak bir grup Türkiye'de varsa, evlerimizi yenileyecek bir parti varsa, Türkiye'yi dirençli bir hale getirecek, konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlıklı hale getirecek bir parti varsa o da AK Parti." dedi.

Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın "çıraklık" döneminin bittiğini, "ustalık" dönemine başlayacağını söyledi.

Yılmaz'ın çalışkanlığı, dürüstlüğü, gayreti ve sempatik tavrından dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildiğini belirten Özhaseki, Yılmaz'ın Balıkesir'de de çok sevildiğini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Balıkesir'deki projelerine değinerek, şöyle konuştu:

"Özellikle kentsel dönüşüm meselesi. Balıkesir'in de Marmara Denizi'ne kıyısı var. Bütün bilim adamlarının ifadesi Adalar segmentinde olabilecek bir sıkıntı, bir deprem 7'nin üzerinde ve bu deprem en çok İstanbul'u vuracak ama haliyle çevresindeki illeri de rahatsız edecek gibi gözüküyor. Bütün bu deprem riskine karşı da yapılması gereken tek şey kentsel dönüşüm. Dünyada başka türlü de bunun bir çözümü bulunamamış. Şehirlerimiz kadim, şehirlerimiz binlerce yıllık. Konutlarımızın birçoğu en yenileri bile 30-40 yıllık. Eski statüye göre yapılan evlerimizin de depreme karşı çok dayanıklı olduğunu söyleyemeyiz. 2000 yılından sonra çıkan yönetmeliğe göre yapılanlar doğru yapılmışsa, zemin etütlerinden itibaren doğru bir tarzda inşa edilmişse bir sıkıntı gözükmüyor ama öncesine ait evlerimizin birçoğunda sıkıntı gözüktüğü kesin."

"Kentsel dönüşümü de inşallah birlikte yapacağız"

Balıkesir'de bakanlık olarak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 20 bin civarında konutu dönüştürdüklerini anlatan Özhaseki, şu anda 900'ünde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yeni dönemde tüm ekipleriyle geleceklerini, tespit ettikleri mahallelerde kentsel dönüşümü en hızlı biçimde yapacaklarını bildiren Özhaseki, "Burada bir şeyin altını çizeyim. Kentsel dönüşümü yapacak bir grup Türkiye'de varsa, evlerimizi yenileyecek bir parti varsa, Türkiye'yi dirençli bir hale getirecek, konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlıklı hale getirecek bir parti varsa o da AK Parti. Onun dışında ne yazık ki bir parti yok. Keşke olsaydı. Keşke başka partiler bizden fersah fersah o konuda önde olsalardı."

Muhalefetin kentsel dönüşüm konusundaki tutumunu eleştiren Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ana muhalefet genellikle bu konularda şöyle söylüyor: 'Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız.' Ben de durmadan diyorum ki 'Ne olur size yalvarıyorum. Rantsal dönüşüm yapmayın, kentsel dönüşüm yapın. Hadi bir tane yapın da göreyim. Kapı sonuna kadar açık. Devletin imkanları sonuna kadar sizin emrinize amade.' Laf salatasını bırakın gelin şehirlerimizi daha dirençli hale getirelim. Bir tane bile bana gelen, müracaat eden, 'Hadi ne olur Bakanım beraber hareket edelim' diyen Allah'ın kulu çıkmadı. Konuşmaya gelince hepsi konuşuyorlar ama iş yapmaya gelince bir tane bile Allah'ın kulu çıkmıyor."

Bu ülkeyi çok sevdiklerini belirten Özhaseki, "O yüzden sonuna kadar kentsel dönüşümü de inşallah birlikte yapacağız. Zor bir iş ama başaracağız. Dün İzmir'deydim. Aynen şöyle söyledim: '25 senedir CHP'ye oy veriyorsunuz. Siz bilirsiniz, takdir sizin.' 25 sene önce kentsel dönüşüme başlamış olsalardı bugün İzmir'in neredeyse tamamını değiştirmiş olurlardı. Yarısını değiştirseler o da kardı. Dörtte birini yapsalar o da kardı ama hiç yok." diye konuştu.

"Ne söylediysek, ne söz vermişsek yerine getiririz"

Özhaseki, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde arıtma tesisini tamamlayıp açılışını yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi de 3'ü daha programda. Onların finansal ayaklarını bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan Güre'de, Edremit'te, Balıkesir merkezde yeni ileri biyolojik arıtma tesislerini kurmak durumundayız. Çünkü Balıkesir'in birçok ilçesinin yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında dağlar kadar fark var. Belki kış nüfusuna göre hesaplanmış yapılan arıtma tesisleri artık günümüzde yaz nüfusuna hitap etmiyor. Yazın gelen insanlar rahatsız oluyorlar. 'Efendim ne yapalım? Yazdan yaza gelenler de onu çeksin' derseniz turizmi kaybedersiniz. Bunu da diyemeyiz. Bunu demek doğru bir söz değil. Elbette merkeze de hitap edeceğiz, Balıkesir'in insanlarına da hitap edeceğiz ama en azından turizmden istifade ettiğimiz gelen misafirlerimizin de kötü bir ortamda karşılaşmaması için bu işleri yapmak durumundayız."

Balıkesir'e bakanlık olarak şimdiye kadar 59 milyar liradan fazla yatırım yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, 10 milyar lira civarındaki yatırımın da devam ettiği bilgisini paylaştı.

Özhaseki, TOKİ'nin Balıkesir'de 9 binden fazla konut yaptığını, 4 binin üzerinde konutun inşasının sürdüğünü ifade ederek, şunları dile getirdi:

"10 Millet Bahçesi projemiz vardı, 5'inin açılışını yaptık, 2'si şu anda bitti. Diğerlerinin kimisi yapım safhasında, kimisi proje safhasında. Bizler çalışıyoruz, bizler gayret ediyoruz. Bizim işimiz hizmet. Biz hizmet belediyeciliğini önemsedik ve ilk çıktığımız andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da belediye başkanlığı adaylığından başlayarak bugüne kadar hep hizmet tarafında olduk. Biz başka partiler gibi seçimden önce gelip bol bol vadedip, kurusıkı atıp, aklınıza ne geliyorsa esip yağıp, 'Emeklilere de şu kadar, EYT'lilerin sorununu da biz çözeceğiz, şu kadar bin kilometre metro yapacağız' falan dedikten sonra ellerine mühür verilince kaybolan, temel atmama törenleri yapanlardan değiliz çok şükür. Ne söylediysek, ne söz vermişsek yerine getiririz. Bunları da Allah'ın izniyle yaparız."

Bakan Özhaseki, Balıkesir'deki Simav Çayı'nı da balık tutulur hale getirmek için ellerinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

Ziyarette Özhaseki'ye, bazı milletvekillerinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç ve partililer eşlik etti.