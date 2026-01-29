Bakan Memişoğlu: Tüm bağımlılıklarla mücadele hizmetlerini tek çatıda buluşturuyoruz

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülkemizde bir ilk olan Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projemizi hayata geçiriyoruz. 180 bin metrekarelik alan, 75 bağımsız yapıdan oluşan merkezimiz 200 yatak kapasitesine sahiptir. Tüm bağımlılıklarla mücadele hizmetlerini tek çatı altında buluşturuyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı'nda 'Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli' düzenlendi. Panele, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Panelin açılış konuşmalarını ise İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bağımlılıkla karşı karşıya kalan vatandaşlar için ise tedavi ve rehabilitasyon altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "Bugün ülke genelinde 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere 143 AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve ÇEMATEM'de (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) toplam 1582 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyoruz. Bağımlılıkla mücadelede, 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve kısa adı 'BAHAR' olan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezlerimizde destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bunun yanı sıra, Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülkemizde bir ilk olan Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projemizi hayata geçiriyoruz. 180 bin metrekarelik alan, 75 bağımsız yapıdan oluşan merkezimiz 200 yatak kapasitesine sahiptir. Tüm bağımlılıklarla mücadele hizmetlerini tek çatı altında buluşturuyoruz. Bu projede terapi bahçeleri, yüzme havuzu, yaşam villaları, kütüphane, mesleki gelişim atölyeleri gibi faaliyetlerle rehabilitasyonu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Böylece maddeden arınmış kişilerin topluma yeniden kazandırılmasını hedefliyoruz. Bağımlılıklarla mücadele kapsamında Adalet Bakanlığımızla birlikte, uyuşturucu madde suçu nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlülerin, yeniden suça sürüklenmelerini önlemek amacıyla tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütüyoruz" diye konuştu.

'TÜTÜN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Bağımlılıklarla mücadelede güçlü ve erişilebilir sağlık hizmetleri oluşturmanın temel öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Memişoğlu, "Bu kapsamda, 'Tütünsüz ve dumansız bir Türkiye' hedefiyle yola çıktık. Son bir yıl içerisinde Sigara Bırakma Polikliniği sayımızı 467'den 1250'nin üzerine çıkardık. Aile Sağlığı Merkezlerinden gezici mobil istasyonlara, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden şehir hastanelerine kadar tüm sağlık tesislerimizde tütün bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Ücretsiz ilaç temininden psikolojik desteğe kadar her aşamada vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Ayrıca 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma Hattı aracılığıyla 7 gün 24 saat ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Süreç boyunca düzenli aramalarla bağımlılığı olan vatandaşlarımızın takiplerini sağlıyoruz. Aile ile yakın çevreyi de sürece dahil ederek proaktif destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Bağımlılıkla mücadelede tedavi süreci kadar, doğru ve sorumlu bir iletişim dili oluşturmak da büyük önem taşımaktadır. Her türlü bağımlılığı özendirici bir dille sunan, ayrıcalıklı bir kültür unsuru gibi gösteren yaklaşımlara karşı duruşumuz nettir; sıfır tolerans. İnsan hayatını merkeze alan açık, doğru ve temiz bir iletişim anlayışını savunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle sosyal medya mecralarında bulunan yanıltıcı içeriklere karşı bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile İletişim Başkanlığımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYİ ÇOK YÖNLÜ ELE ALIYORUZ'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, her tür bağımlılıkla mücadeleyi ulusal bir güvenlik meselesi olarak ele aldıklarını, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan bağımlılıkları çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Duran, girift hale gelen suç sarmalıyla her gün sahada güçlü ve kararlı bir mücadele yürütüldüğünü kaydederek, "Kolluk kuvvetlerimiz sokaklarda yayılmasını önlemek için canla başla mücadele etmektedir. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımızın yanı sıra, Yeşilay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve RTÜK gibi kurumlarımızın verdikleri eğitimler ve rehabilitasyon hizmetleriyle uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyoruz. Geleceğe yönelik olarak en önemli önceliğimiz, gençlerimizi bu illetten tamamen uzak tutmaktır. Bunun yanı sıra bağımlılıkla mücadeleyi salt bir suç unsuru olarak ele almıyoruz. Amacımız, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezalandıran bir konumda olmak değildir; aynı zamanda kucaklamak, iyileştirmek ve yeniden topluma kazandırmak da bizim devlet geleneğimizin gereğidir. Bağımlılıkla mücadeleyi çok yönlü olarak ele alıyoruz" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ BELİRSİZLİK ORTAMINDAN KORUMAK DURUMUNDAYIZ'

Dijital çağda, doğru ile yanlış arasındaki çizginin inceldiğine dikkat çeken Duran, "Enformasyon kirliliği ile uğraşıyoruz. Neyin iyi neyin kötü olduğuna dair idrak zayıflayabiliyor. Maalesef her türden bağımlılık, dijital mecralarda kendisine bir alan bulabiliyor. Bu çerçevede, çocuklarımız ve gençlerimizi bu belirsizlik ortamından korumak durumundayız. Suçu özendirebilecek içeriklerin yayılmasını engellemek hepimizin görevidir" dedi.

Duran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nca hazırlanan 2024-2028 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda İletişim Başkanlığı olarak 4 faaliyette 'Sorumlu kurum', 7 faaliyette ise 'İş birliği yapılacak kurum' olarak görev üstlendiklerini, nihai amacının 'Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak' olarak belirlenen eylem planının başarıya ulaşması adına çaba gösterdiklerini kaydetti.