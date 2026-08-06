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4 Şehir Hastanesi Değerlendirildi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun, Trabzon, Aydın ve Sakarya şehir hastanelerinin yapım, açılış ve hizmete geçiş süreçlerini, değerlendirme toplantısında ele aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun, Trabzon, Aydın ve Sakarya şehir hastanelerinin yapım, açılış ve hizmete geçiş süreçlerini, değerlendirme toplantısında ele aldıklarını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, güçlü sağlık altyapısını yeni eserlerle taçlandırmaya, vatandaşlara en yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantılarında Samsun, Trabzon, Aydın ve Sakarya şehir hastanelerimizin yapım, açılış ve hizmete geçiş süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ülkemizin her köşesini modern sağlık tesisleriyle buluşturarak 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme kararlılığımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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