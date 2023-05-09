Bakan Kurum ve Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili konuştu. Bakan Kurum, "Hiç tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Saygı çerçevesi içerisinde kişilik haklarına dokunmadan herkes siyasetini yapmalıdır" derken, Yıldırım ise "Bunu onaylayamayız ama bu nasıl gelişti. Doğal tepki midir? Nedir? Bu açığa çıkacaktır. Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması gerekir." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'da taşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu, konuşma yaparken bir grup tarafından atılan taşlar nedeniyle alandaki 17 kişi yaralandı. Olayların büyümesi üzerine İmamoğlu, mitingi yarıda kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldıkları canlı yayında İmamoğlu'na yapılan saldırıya ilişkin konuştu.

BAKAN KURUM: DOĞRU BULMUYORUM

Bakan Kurum, "Hiç tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Hangi partiye olursa olsun. Sonuçta demokrasi şöleni, millet sandığa iradesini yansıtacak. Saygı çerçevesi içerisinde kişilik haklarına dokunmadan herkes siyasetini yapmalıdır. Burada sözlü veya fiili herhangi bir hareketin ne bize ne de muhalefete yapılmasını doğru bulmuyorum." dedi.

"ERZURUM'A MAL EDİLEMEZ"

Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Erzurum konusunda da, orada Erzurumlu kardeşlerimizin dışında gelişen bir olay. 200-300 kişinin orada bir eylemi. Bu eylem Erzurum'a mal edilemez. Erzurum her zaman bu ülkenin yanında oldu. Milli mücadelenin şehridir. Erzurum genelinde bu konuyu özleştirmemek lazım. Buradan bir mağduriyet oluşturulmaya çalışılması da doğru değil. Bütün personeline mesaj at, havalimanına gelsin, orada miting yap, nedir bu? Biz olayı kesinlikle doğru bulmuyoruz."

BİNALİ YILDIRIM: BUNU ONAYLAYAMAYIZ

Binali Yıldırım ise saldırıyla ilgili şunları söyledi: Olay sonrası Vali ve Belediye Başkanını aradım. Sayın İmamoğlu, Erzurum'a esnaf ziyareti için geleceğine dair teşkilatı yazılı bir bilgi veriyor yetkililere, gelince esnaf ziyareti yapmaktan vazgeçiyor. Aracın üzerinde miting yapmaya karar veriyor. İl Seçim Kurulu ve Valiliğin belirlediği miting alanı var. Oraya gidip yapması isteniyor. 'Yok diyor ben Yakutiye'de burada yapacağım' diyor. Yaparsın yapamazsın derken insanlar akın akın oraya gidiyor ve olaylar çıkıyor. Bunu onaylayamayız ama bu nasıl gelişti. Doğal tepki midir? Nedir? Bu açığa çıkacaktır. Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması gerekir. Sana neresi deniliyorsa git orda yap, senin ne ayrıcalığın var? Sokaklar bir gerginlik peşinde değil."