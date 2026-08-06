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Bakan Kurum: Yangınlarda 92 Bağımsız Bölüm Ağır Hasarlı veya Yıkık

Bakan Kurum: Yangınlarda 92 Bağımsız Bölüm Ağır Hasarlı veya Yıkık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Bakan, vatandaşların yaralarını hızla saracaklarını belirtti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi " dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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