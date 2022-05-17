Bakan Kurum: Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar - Haberler

Bakan Kurum: Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li isimlerin Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine yönelik eleştirilerine yönelik, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buraya bir kültür ve doğa projesi yapacağını kendisi açıklamıştı. Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar. Burada mesele, çevre meselesi değil" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak Millet Bahçesi projesine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, 8,5 milyon metrekarelik alanın 1953 yılında uluslararası hava trafiğine açıldığını anımsatarak, "İstanbul'umuza hizmet vermiş bir havalimanımız. Yaşanan trafik problemi, hava kirliliği, gürültü kirliliğinden sebep ki bu noktada Küçükçekmece, Bağcılar, Florya bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bu havalimanı bölgesinde oluşan hava kirliliğinden dolayı, gürültü kirliğinden dolayı, yine buradaki ses, egzoz emisyonlarından dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Büyük Türkiye', 'Büyük İstanbul' vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı. Bugün baktığımızda gerek uçuş sayısı, gerek sefer sayısı, gerek burada verilen hizmetin kalitesi bağlamında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı havalimanlarından biri haline geldi. Burası da Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşmış olduğu ki; o dönemde bütün milletimizin coşkuyla karşıladığı, 'Burayı imara açmayacak mısınız? Burayı herhangi bir konut alanına, ticaret alanına dönüştürmeyecek misiniz?' gibi üstüne basa basa yapılan sorulara rağmen Cumhurbaşkanımız buranın bir pistinin acil durumlar için kullanılması, yine buradaki yapmış olduğumuz hastaneye hizmet verilmesi, afet zamanlarında vatandaşımıza hizmet verecek sivil uçuşlara açık olacak şekilde bir pistini bırakıyoruz ve İstanbul'umuza toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağımızı milletimizle paylaştı, müjdeledi" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, millet bahçesinin 16 milyon İstanbullunun hizmetine açılacağını söyleyerek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza da en güzel şekilde aktaracağız. Halk burada, çocuklarımız, dedelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz burada. Biz 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın geleceği merkez haline gelecek. Burada müzelerimiz, spor salonlarımız olacak. İstanbul bir deprem merkezi, olası bir afette burası toplanma merkezi olacak. Burada şölenler düzenleyeceğiz, konserler düzenleyeceğiz. Burada insanların nefes alacağı projelerimizi tasarladık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında vatandaşlarımıza armağan edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,