Bakan Kurum: Deprem bölgesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 156 bin

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkım yaşattığı 11 ilde 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 binanın incelemesi tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremlerde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından hasar tespit çalışmaları ve yapılacak yeni konutlar hakkında bilgi verdi.

"1 MİLYON 188 BİNANIN İNCELEMESİ TAMAMLANDI"

Bakan Kurum, depremden etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şunları söyledi; "Bugüne kadar 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 binanın incelemesi tamamlandı ve 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Kilisimizde de 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümün yine yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık."

Bakan Kurum deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

"ORTA, AZ VE HASARSIZ BİNALARI TEKRAR İNCELEYECEĞİZ"

Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Kurum, "Bugüne kadar incelenmiş olan 43 bin 624 bina ve 125 bin 187 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tüm yapıları tekraren inceleyeceğiz. Tekraren bu yapılara gidip tek tek bu yapıların 6,4 ve 5,8 şiddetli depremlerde hasarlarının durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Diğer bölgelerden gelen talepler de oldukça fazla, oralarda da tekrar tespitlerimizi yapacağız." diye konuştu.

"270 BİN KONUT İNŞAATI BAŞLIYOR"

Yapılacak yeni konutlara ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, "İki ay içerisinde 200 bini konut, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarımıza başlıyoruz. İlerleyen günlerde de hasar tespit durumuna ve alanların master plan çalışmasının tamamlanmasına müteakip konutlarımızın etap etap ihalelerini gerçekleştireceğiz ve hızlı bir şekilde inşaat sürecine gireceğiz" dedi.