Bakan Kurum'dan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Şu an itibarıyla 112'ye gelen, tasnifi yapılan talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı." dedi.

Kurum, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, saat 12.00 sıralarında herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadıklarını ifade eden Kurum, "Hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybımız yok. Sayın Bakanımız birazdan detaylı bilgi verecektir. Yaralılarımız da tedavi altına alındı." dedi.

Kurum, İstanbul'la birlikte Marmara Bölgesi'nde depremden etkilenen tüm illere, vatandaşlara, aziz millete "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi, memleketimizi, yavrularımızı böylesi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Milletin müsterih olmasını isteyen Kurum, "Mevcut durum itibarıyla paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle, AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla, jandarmasıyla, sağlık birimleriyle, emniyet birimleriyle, Sağlık Bakanlığının arama kurtarmadan tutun da acil yardım ekiplerine kadar tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Bunu milletimizin özellikle bilmesini istirham ediyorum." diye konuştu.

Kurum, "Kurumlarımız tüm gücüyle, burada AFAD koordinasyonunda ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz, gerekse 'Şu an İstanbul'a nasıl yardım edebiliriz?' diyen komşu belediyelerimiz, illerimizden yine arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

"Süreci dikkatli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz"

Bir yandan bu çalışmaları yaparken, diğer yandan da AFAD'daki Bilim Kurulunda hocalarla, bu konuda yetkin bilim insanlarıyla istişare ettiklerini, onların görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda her türlü işin yapıldığını, tedbirin alındığını anlatan Kurum, "Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde 112 koordinasyonunda bu süreci yürütüyoruz. 112'ye gelen istisnasız her bir talebi dikkate alıyor ve ilgili birim, bakanlık hangisiyse anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, afetin ilk anıyla birlikte tüm ekipleri harekete geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'da çalışması gereken, hasar tespit konusunda binaların tespitlerini yapması gereken arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Mevcuttaki İstanbul'daki ekibimiz şu an sahadadır. Buna ilave illerimizden ekiplerimiz hızlı bir şekilde İstanbul'umuza intikal ediyor ve toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binalarından başlamak üzere hastanelerimiz, okullarımız, camilerimiz, kaymakamlık binalarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar, 2 gün okullarımız tatil. Dolayısıyla bu 2 günü değerlendireceğiz ve 4 gün içerisinde İstanbul'daki tüm kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. 'Binam hasar gördü. Binam bu deprem sebebiyle zarar gördü.' diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek, bakılacak ve burada hasar tespitlerini inşallah hızlı bir şekilde titizlikle yapacağız. Bu 4 gün içerisinde değerli İstanbullular tüm hasar tespit çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız."

"12 binamızı tedbiren boşalttık"

Vatandaşlardan gelen 8 bini aşkın talebe ilişkin de ilgili arkadaşlarını bölgeye sevk edeceklerini söyleyen Kurum, "Şu an itibarıyla 112'ye gelen, tasnifi yapılan talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Yani İstanbul'da 7,5 milyonu aşkın bağımsız birimi düşündüğümüzde, konutu, ticareti... Burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Tabii ki vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz ve o endişeler, talepler doğrultusunda gidip incelemelerimizi yaptık. Metruk binayla birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Arkadaşlarımız bu binalarda yine detaylı bir inceleme yapacaklar." dedi.

Kurum, 6 Şubat'ta olduğu gibi, her depremde, afette, selde olduğu gibi, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da milletle el ele verip yeniden o şehirleri inşa ettikleri gibi, İstanbul'un da bu anlamda her türlü ihtiyacını gidermek için canla başla mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Tüm sürecin AFAD koordinasyonunda yürütüleceğini belirten Kurum, "Biz de Bakanlık olarak hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda 2 kriz merkezi kuruyoruz. Burada, 39 ilçeye ilişkin kaymakamlıklarımıza, 112'ye gelen talepleri anında yerinde incelemek suretiyle bu hizmetleri inşallah vatandaşımıza hızlı bir şekilde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız riskli binalara girmesinler"

Sarsıntılar ve artçıların devam ettiğini kaydeden Kurum, uyarılarda bulunarak, "Bilim insanlarımızı bu süreçte anbean dinliyor, takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte lütfen riskli binalara girmesinler. Eğer bir endişeleri, binalarıyla ilgili bir tereddütleri varsa hemen bizi arasınlar, 112'yi arasınlar ve oradan ekiplerimizi hızlı bir şekilde yönlendirelim, binaların tespitlerini yapalım istiyoruz. Çünkü binaya gitmeden, teknik insanlar, bilim insanları bu binaları incelemeden biz de herhangi bir yorum yapamayız." dedi.

Afet anlarında en önemli meselelerden birinin toplanma alanları olduğunu aktaran Kurum, vatandaşların mahallelerindeki toplanma alanlarını ve tüm bunlara ilişkin bilgileri hem Valiliğin hem de AFAD'ın internet sitesinden öğrenebileceklerini kaydetti.

Kurum, bu alanlarda Kızılay başta olmak üzere barınma ve yemek ihtiyacını giderecek tüm kurum ve kuruluşların milletin yanında olacağını belirtti.

"Vatandaşlarımızın hatlarımızı meşgul etmeden bu süreci yürütmelerinde fayda var"

Sıkıntılı süreci atlatmak için her türlü sürecin takip edildiğini söyleyen Kurum, "Öncelikli meselelerin başında sağlıklı ve hızlı iletişimin olduğunu ifade etmek istiyorum. Ama hamdolsun İstanbul'da, ilk dakikalar itibarıyla iletişimde herhangi bir problem yaşamama adına ki Sayın Bakanımız valiliği döneminde yapmış olduğu işler, yine Davut Valimizin, bakanlıklarımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın adımlarıyla birlikte bugün İstanbul'da çok fazla bir iletişim sorunu, problemi yaşamadık. Yine de buradan uyarıda bulunmak gerekirse vatandaşlarımızın çok fazla hatlarımızı meşgul etmeden, gerekirse mesajlaşarak bu süreci yürütmelerinde fayda var. Çünkü ekiplerimizin, sahadaki arkadaşlarımızın vatandaşımıza bir an önce ulaşabilmesi adına iletişimin düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Vatandaşların bina ile ilgili hasarlar, başka sorun ve ihtiyaçlar gibi gördükleri her acil durumu 112'ye bildirebileceğini anımsatan Kurum, tüm arkadaşlarının milletten gelen talebi gerçekleştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugünkü yaşadığımız tablo bize şunu söylemektedir. İstanbul'un tek gündemi vardır ve tek gündemi de olmak zorundadır. Bu gündem de depremdir, deprem meselesidir. Burada bu süreci hep birlikte el ele vererek yürütmek zorundayız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu acıları yaşadık. En son 6 Şubat depreminde 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Burada kentsel dönüşüm yapılmalıdır, yapılmamalıdır, sempozyumdur bunlara girmeden, riskli bir bina varsa, hasarlı bir bina varsa, hep birlikte; muhalefeti, iktidarı, belediyesi, bakanlığı hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymak zorundayız. Biz eğer bu makamlarda oturuyorsak, bize düşen görev, sorumluluk budur. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm İstanbul'a müjdelediği, gerek dönüşümle ilgili gerek kentsel dönüşüm projeleriyle alakalı her türlü süreci gelin hep birlikte el ele verelim, biz bu acıları yaşamayalım. Gelin hep birlikte aziz İstanbul'umuzu, tüm dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzu dönüştürelim. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım ve hep birlikte çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir İstanbul, güzel bir Türkiye bırakalım istiyoruz."

Bakanlık olarak, Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstanbul'un 39 ilçesinde de ilgili tüm bakanlıklarla uyum içinde çalıştıklarını ve her türlü talebi dikkate aldıklarını belirten Kurum, "Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Devletimiz güçlü bir devlettir ve Sayın Cumhurbaşkanımız anbean İstanbul'u aynı deprem bölgesinde olduğu gibi İstanbul'un tüm ilçelerindeki süreci yakinen takip etmektedir. Gerekli her türlü talimatı bizlere vermiştir ve biz de burada milletimizle birlikte bu süreci inşallah hep birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurum, detaylı her açıklamayı AFAD koordinasyonunda ilgili tüm birimlerin yapacağını, kendilerinin de ilgili bakanlarla birlikte vatandaşı bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.