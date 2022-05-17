Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin açıklama - Haberler

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Kurum: "Atatürk Havalimanındaki projemize (Millet Bahçesi) devam edeceğiz.
Bakan Kurum: "Atatürk Havalimanındaki projemize (Millet Bahçesi) devam edeceğiz. Günde bir milyon vatandaşımızın ziyaret edeceği bir yer olacak. Hiçbir konut imarına açılmayacak."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak."
(İHA)
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