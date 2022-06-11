Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu - Haberler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 9 Haziran'da sel felaketinin yaşandığı Erzincan'da incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sel felaketinin meydana geldiği Erzincan'da incelemelerde bulundu. Artvin'in Yusufeli ilçesinden uçakla Erzincan'a gelen Kirişci ve Yıldırım, Vali Mehmet Makas'tan sel felaketiyle ilgili bilgi aldı. Selden zarar gören köy ve mahallelerde incelemelerde bulunan Kirişci ve Yıldırım, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başpınar köyünde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Vali Mehmet Makas, selin ardından devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Makas, "2 gündür bölgede sel felaketiyle mücadele bağlamında devletimiz bütün imkanlarıyla burada. 165 iş makinasıyla destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere özel idaremize belediyemize ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımız AFAD kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından aktarımlar sürüyor" dedi.

Kirişci ve Yıldırım, açıklama sonrası Başpınar köyünde evi hasar gören bir vatandaşı ziyaret etti. Kirişci ve Yıldırım, şehir merkezindeki yapılan temizlik çalışması bölgesinde bilgi aldı. Yıldırım, incelemeleri sonrası Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyündeki evine giderken, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ise kent merkezinde kaldı.