Bakan Kirişci: "Gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz" Güncel Haberler Kültür Kuşağı Ankara programı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona girişi Sinevizyon gösterimi Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına katıldı. Kültür Kuşağı Ankara programı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona girişi Sinevizyon gösterimi Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına katıldı. (1) Güncel Kaynak: AA / Alican Ocak Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kirişci: 'Gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz' - Haberler

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