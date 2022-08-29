Bakan Kirişci: "Gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz"
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Kültür Kuşağı Ankara programı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona girişi Sinevizyon gösterimi Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına katıldı.
Kültür Kuşağı Ankara programı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona girişi
Sinevizyon gösterimi
Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına katıldı. (1)
Kaynak: AA / Alican Ocak - Güncel