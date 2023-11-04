Bakan Kacır: Türk Savunma Sanayi savaş ezberlerini değiştiren bir konuma gelmiştir

MÜSİAD tarafından düzenlenen Vizyoner'23 Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Türk savunma sanayi savaş ezberlerini değiştiren harp paradigmasını alt üst eden bir konuma gelmiştir. Geçmişin acı tecrübeleri hala hafızalarda yerini koruyor. Türlü engellemelere maruz kalmış Türk savunma sanayi bugün artık altın çağını yaşıyor. İHa'larımızla, SİHA'larımızla dünyada bir numara olan bir Türkiye'nin ayak sesleri dünyanın dört bir tarafından duyuluyor" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD Vizyoner'23 zirvesi bugün başladı. Sarıyer'deki bir gösteri merkezinde gerçekleşen zirvenin teması bu yıl 'Biz'in Gücü' olarak belirlendi. İş insanları, öğrenciler ve davetlilerin bulunduğu zirvenin açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı. Zirvede Bakan Kacır'ın yanı sıra Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı,MÜSİAD Vizyoner'23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen de yer aldı.

Bakan Kacır ayrıca, Uniq Zone Ödül Töreni'nde kazananlara ödüllerini takdim etti.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİ BUGÜN ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Bakan Kacır, 21 yılda birçok alanda büyük gelişmeler kat edildiğine, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda hareket edildiğine dikkat çekti.

Kacır, Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan değil imal eden ve ihracatını gerçekleştiren ülke konumunda olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye yüzyılında Savunma sanayinin başrolde olduğu bir dönüşüme hep birlikte tanıklık ediyoruz. 20 yıl önce 240 milyon dolar ihracat yaparken bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatından bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte Bu rakamı daha da arttırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz. Bugün Türk savunma sanayi savaş ezberlerini değiştiren harp paradigmasını alt üst eden bir konuma gelmiştir. Geçmişin acı tecrübeleri hala hafızalarda yerini koruyor. Türlü engellemelere maruz kalmış Türk Savunma Sanayi bugün artık altın çağını yaşıyor. İHa'larımızla, SİHA'larımızla dünyada bir numara olan bir Türkiye'nin ayak sesleri dünyanın dört bir tarafından duyuluyor" ifadelerini kullandı.

"BU TOPRAKLARIN 60 YILLIK HAYALİNİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kacır, "Güneş paneli, beyaz eşya, ticari araç gibi alanlarda Avrupa'nın bir numarası olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Mavi vatanında dünyanın ilk SİHA gemisi, TCG Anadolu'yu yüzdüren, milli yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE ile uzayda ben de varım diyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. TÜRKSAT 6A'yı yerli ve milli olarak geliştiriyoruz, üretiyoruz. Önümüzdeki yıl uzaya göndereceğiz. Böylelikle haberleşme uydularını yerli imkan ve kabiliyetleriyle üretebilen 10 ülkeden biri olacağız. Bir kamu destekli özel sektör girişimi olan Togg'la bu toprakların 60 yıllık hayalini biz gerçekleştirdik. Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneklerinden biri Togg'la yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Pek çok kritik alanda büyük atılımları yine biz gerçekleştireceğiz. Teknolojinin tüm alanlarında değişime ve dönüşüme odaklanmanın ülkemize yeni alanlarda büyük teknolojik markalar çıkarma imkanı kazandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KABUĞUNU KIRMIŞTIR"

Kacır, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı'nı üretim ve katma değer yüzyılı yapmak için hep beraber çalışacağız. Bütün bu konuştuklarımızın nihayetinde Türkiye'nin daha adil bir dünya kurmak adına kuvvetlenmesi için olduğunu vurgulamak isterim. Buradaki herkesin Filistin'deki kardeşlerimizin acılarını yüreklerinde hissettiklerini biliyorum. Filistin'de yaşananlar Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta belirttiği üzere dünya beşten büyüktür sözünün uluslararası sistemin nasıl bir iflas içinde olduğunun en açık ispatı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, tarihin getirdiği birikim ve sorumlulukla mazlumların, masum Filistin halkının yanındadır. İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün Gazze'de yaşanan acıların, bir an evvel son bulması için gayret ediyoruz. Kendini kuvvetli gören ve hak, hukuk tanımayanlar bilsinler ki Türkiye kabuğunu kırmıştır. Türkiye gizli açık engellemelere, ambargolara rağmen tam bağımsızlık yolunda kritik eşikleri artık geride bırakmıştır. Türkiye asla Türkiye'den ibaret değildir. Biz bu yolculuktan asla dönmeyeceğiz. Yeryüzünü yeniden adalet ve merhametle buluşturana dek bu yolculuktan, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Zirvede, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da 'Vizyoner Konuşmacı' olarak yer aldı.