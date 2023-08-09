BAKAN KACIR: DEPREM BÖLGESİNDEKİ KOBİ'LERİN 2023 YILI KOSGEB BORÇLARI SİLİNDİ -DETAY

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesinde kalkınma ve istihdamı destekleyerek üretimi canlandırıp sanayiyi yeniden ayağa kaldırmayı amaçladıklarını belirterek, "KOBİ'lerimizi deprem bölgesinin kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz. KOBİ'lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremin hemen ardından, iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla 'Acil Destek Kredisi' başlattık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı'nın ' Deprem Bölgesi Yatırımları' imza törenine katıldı. Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Kacır, deprem felaketinin ardından bölgenin kalkınması için yoğun şekilde çalışıldığını ifade etti. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Bakan Kacır, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için durmadan dinlenmeden çalışacağız. Şehirler kimlikleriyle yaşarlar. Malatya'nın da kendine has kimliği, tarihi dokusu, en önemlisi de bu kadim şehri ile hemhal olmuş insanı için ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürecek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız can suyuyla ve bölgesel kalkınma projeleriyle deprem bölgesinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Özel destek programlarıyla bölgemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yatırım sürecinin aksamaması ve yatırımcıların mağdur olmaması için Malatya'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 417 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattıklarını hatırlatan Bakan Kacır, "Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için düzenlenen 90 yatırım teşvik belgesini, kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Malatya'mız dahil olmak üzere depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerimizi tekrar çekim merkezi haline getirmek için; deprem bölgesine gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması sağlayan kapsamlı teşvik paketimizi sağladık. Teşvik paketimizle birlikte; Malatya'da 9 bin 351 vatandaşımıza istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 3,1 milyar TL'yi bulan 135 projeye yatırım teşvik belgesi düzenledik" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 327 hektar büyüklüğünde yeni bir bölgenin sanayi alanı ilan edildiğini belirten Bakan Kacır, "İş yerleri hasar görmüş üreticilerimizi tekrar üretime döndürmek için; Malatya 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde 167 yeni iş yeri yapım işi için ihale çalışmalarına başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Malatya Yeşilyurt Sanayi Alanında proje tutarı yaklaşık 1,4 Milyar TL olan 714 adet iş yeri yapıyoruz. Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi yeniden ayağa kaldıracağız. KOBİ'lerimizi tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'nın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz. KOBİ'lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremin hemen ardından, iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla 'Acil Destek Kredisi' başlattık. Destek programımızdan Malatya'da bin 287 işletme yararlanırken, 433 milyonluk kredi hacmi oluşturduk. Böylece Malatya'da hasar durumuna ve ölçeğe göre 120 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar destek sunacağız. İlk 24 ayı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz olarak sunduğumuz destek kredisinin süresi 36 aydır" diye konuştu.

'ÇOK FARKLI ALANLARDA PROJELER GELİŞTİRDİK'

Deprem felaketi sonrası; Malatya'nın ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun çaba içerisinde olduklarına dikkat çeken Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen bölgelerde altyapının iyileştirilmesi ve ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirlerin alınması amacıyla; Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programını uygulamaya aldık. Malatya'nın altyapısının ve yaşam kalitesinin hızla iyileştirilmesi, ekonomik toparlanma ve büyümesine yönelik; tarımdan turizme, sanayiden ticarete çok farklı alanlarda projeler geliştirdik. Bugün de Malatya için 5 projenin sözleşmesini imzalıyoruz. Yeşilyurt'ta 2 müze restorasyonu, hasarlı ticari alanların iyileştirilmesi, sokak hayvanları barınak projesi, tarımsal ortak makine harkları kurulması projesi, 1'inci OSB fabrika kuluçkasının ikinci etabı Malatya'ya şimdiden hayırlı olsun. Bu projelerle birlikte şehrimizin hafızasını diriltirken; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan Malatya'yı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tarımsal Ortak Makine Parkları Kurulması Projesi; ilimizde tarımsal üretimi canlı tutmayı, tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlamakta. Deprem Sonrası Hasar Alan Ticari Alanların İyileştirilmesi Projesi, şehrimizin tarihi merkezinde yer alan küçük esnafa kalıcı yeni iş yerleri sağlayacak. Yeşilyurt'ta 2 müzenin restorasyonunu gerçekleştirerek Malatya'nın hasar gören turizm değerlerini tekrar inşa ediyor, turizme kazandırıyoruz. Sokak Hayvanları Barınak Projesi ile sokak hayvanlarımızın zarar gören barınaklarını yeniden inşa ediyoruz. Depremde iş yeri zarar gören sanayicilerimize yeni üretim alanları oluşturmak için bütün kaynaklarımızı seferber ettik. Daha önce ilk etabını yaptığımız Malatya 1'inci OSB'de fabrika kuluçkalarının 2.etabını hayata geçiriyoruz. 15 bin metrekare alanda 250 metrekarelik büyüklükte 60 iş yeri daha inşa edeceğiz. Bu iş yerlerini gıda, tekstil- konfeksiyon, ağaç işleri/mobilya ve metal/makine sektörlerinde faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize tahsis edeceğiz."

Bakan Kacır, projeleri yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.