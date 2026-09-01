Kriptolu haberleşme deşifre edildi! MİT'ten FETÖ'ye operasyon

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin güncel bilişim yapılanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 13 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

FİRARİ ÜÇ ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'SIGNAL' kriptolu haberleşme programı kullanılarak yürütülen örgütsel faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel bilişim yapılanması içinde faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı