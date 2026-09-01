Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor

Fenerbahçe'deki görev süresinin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, İtalya kariyerine istediği başlangıcı yapamadı.

Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde başarılı sonuçlar alan ancak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılamamasının ardından takımdan gönderilen Tedesco, yeni takımında çıktığı ilk iki lig karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

İKİ MAÇ, İKİ MAĞLUBİYET

Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk lig maçında Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibi, ikinci karşılaşmasında da aynı skorla Atalanta'ya 1-0 yenildi.

Böylece Tedesco'nun Bologna'daki lig karnesi ilk iki maç sonunda şöyle oluştu:

Bologna 0-1 Lazio

0-1 Lazio Bologna 0-1 Atalanta

HENÜZ GOLÜ BİLE YOK

Tedesco yönetiminde çıktığı iki lig karşılaşmasını da kaybeden Bologna, bu maçlarda rakip fileleri havalandırmayı da başaramadı. İki maç sonunda puanla tanışamayan Bologna, kalesinde ise 2 gol gördü.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılığı ise o dönem sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaratmıştı. Bir grup taraftar, takımın şampiyon olamamasına rağmen Tedesco yönetiminde ortaya koyduğu performansı yeterli bulmuş ve teknik adamla yolların ayrılmasını eleştirmişti.

BOLOGNA'DA İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçen Tedesco'nun yeni takımındaki ilk iki lig sınavından da mağlubiyetle ayrılması dikkat çekti. İtalyan teknik adam, Bologna ile çıktığı ilk iki lig maçında 0 puan ve 0 golle sezona kötü bir başlangıç yaptı.