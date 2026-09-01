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Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor
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Fenerbahçe'de başarılı sonuçlara imza atmasına rağmen şampiyonluk gelmeyince yolların ayrıldığı Domenico Tedesco, Bologna kariyerine kötü başladı. İtalyan ekibi, Tedesco yönetimindeki ilk iki lig maçını da 1-0 kaybetti. Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümü, Tedesco ile yolların ayrılmasını o dönem sert şekilde eleştirmişti.

  • Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçti ve yeni takımında çıktığı ilk iki lig maçını da kaybetti.
  • Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk iki lig karşılaşmasında Lazio ve Atalanta'ya 1-0 mağlup oldu.
  • Bologna, Tedesco yönetiminde çıktığı iki lig maçında 0 puan ve 0 golle sezona kötü başlangıç yaptı, kalesinde 2 gol gördü.

Fenerbahçe'deki görev süresinin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, İtalya kariyerine istediği başlangıcı yapamadı.

Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde başarılı sonuçlar alan ancak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılamamasının ardından takımdan gönderilen Tedesco, yeni takımında çıktığı ilk iki lig karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

İKİ MAÇ, İKİ MAĞLUBİYET

Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk lig maçında Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibi, ikinci karşılaşmasında da aynı skorla Atalanta'ya 1-0 yenildi.

Böylece Tedesco'nun Bologna'daki lig karnesi ilk iki maç sonunda şöyle oluştu:

HENÜZ GOLÜ BİLE YOK

Tedesco yönetiminde çıktığı iki lig karşılaşmasını da kaybeden Bologna, bu maçlarda rakip fileleri havalandırmayı da başaramadı. İki maç sonunda puanla tanışamayan Bologna, kalesinde ise 2 gol gördü.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılığı ise o dönem sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaratmıştı. Bir grup taraftar, takımın şampiyon olamamasına rağmen Tedesco yönetiminde ortaya koyduğu performansı yeterli bulmuş ve teknik adamla yolların ayrılmasını eleştirmişti.

BOLOGNA'DA İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçen Tedesco'nun yeni takımındaki ilk iki lig sınavından da mağlubiyetle ayrılması dikkat çekti. İtalyan teknik adam, Bologna ile çıktığı ilk iki lig maçında 0 puan ve 0 golle sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısahin Cavdar:

İyi transfer yaptırmayan yaptiramayan, hiçbir oyuncuya elinin değmediği teknik direktör kötü teknik direktördür

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