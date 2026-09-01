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Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım
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Şarkıcı Serdar Ortaç, yıllardır hayatını olumsuz etkileyen alkol ve kumar bağımlılığına son verdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "İçkiyi, sigarayı, aşk, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım. Kumarı da bıraktım. Artık sadece sizin için şarkı söyleyeceğim. Depresyon, bunalım da yok artık" dedi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, yıllardır hayatını olumsuz etkileyen alkol ve kumar bağımlılığına son verdiğini açıkladı.

Yıllardır hayatını alt üst eden kumar ve alkol bağımlılığıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarını sevindirecek haberi, Amasya Suluova'da verdiği konserde duyurdu.

"HEPSİNİ BIRAKTIM, ARTIK SADECE SİZİN İÇİN ŞARKI SÖYLEYECEĞİM"

Serdar Ortaç, Amasya'nın Suluova ilçesinde verdiği halk konserinde hayranlarını coşturdu. Sevilen şarkılarını seslendirip sevenleriyle sohbet eden Ortaç, "İçkiyi, sigarayı, aşk, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım. Kumarı da bıraktım. Artık sadece sizin için şarkı söyleyeceğim. Depresyon, bunalım da yok artık" dedi.

Suluova Demokrasi Meydanı'nda geç saatlere kadar süren konseri binlerce kişi izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıymv2grtnwr:

bence hepsi kendini bıraktı

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Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Onlar seni bırakmış olmasın!

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Haber YorumlarıHasan Karaoglu:

O işlerle ugrasacak mecalın mı varkı??

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Haber YorumlarıAhmet GİDER:

bence geç oldu ama yine de tebrikler. Keşke herkes sizden ders çıkarabilse!!!

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