Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

Şarkıcı Serdar Ortaç, yıllardır hayatını olumsuz etkileyen alkol ve kumar bağımlılığına son verdiğini açıkladı.

Yıllardır hayatını alt üst eden kumar ve alkol bağımlılığıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarını sevindirecek haberi, Amasya Suluova'da verdiği konserde duyurdu.

"HEPSİNİ BIRAKTIM, ARTIK SADECE SİZİN İÇİN ŞARKI SÖYLEYECEĞİM"

Serdar Ortaç, Amasya'nın Suluova ilçesinde verdiği halk konserinde hayranlarını coşturdu. Sevilen şarkılarını seslendirip sevenleriyle sohbet eden Ortaç, "İçkiyi, sigarayı, aşk, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım. Kumarı da bıraktım. Artık sadece sizin için şarkı söyleyeceğim. Depresyon, bunalım da yok artık" dedi.

Suluova Demokrasi Meydanı'nda geç saatlere kadar süren konseri binlerce kişi izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı