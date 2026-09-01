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Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu

Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu Haber Videosunu İzle
Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, sevgilisi Fergus Hennessy ile evliliğe uzanan ilişkisinin ardından anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü model, hamilelik pozlarını paylaşarak bebek beklediğini duyurdu.

  • Chloe Loughnan, mimar nişanlısı Fergus Hennessy'den hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
  • Loughnan, 2014-2019 yılları arasında Serdar Ortaç ile evli kalmıştı.
  • Serdar Ortaç, evliliği sırasında çocuk sahibi olmak istediğini ancak Loughnan'ın bunu ertelediğini söylemişti.

Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan İrlandalı model Chloe Loughnan, özel hayatında yeni bir heyecan yaşıyor. Bir süredir mimar Fergus Hennessy ile birlikte olan Loughnan, 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu.

İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Loughnan, bu kez hayatındaki en özel gelişmelerden birini paylaştı. Ünlü model, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurduğu bir video paylaştı. Büyüyen karnını gözler önüne seren Loughnan, paylaşımına “Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm” notunu ekledi.

SERDAR ORTAÇ’IN ÇOCUK İSTEĞİ AKILLARA GELDİ

Chloe Loughnan’ın hamilelik haberinin ardından, eski eşi Serdar Ortaç’ın evlilikleri sırasında çocuk sahibi olmak istediğini anlattığı sözleri de akıllara geldi.

Ortaç, o dönemde baba olmayı çok istediğini belirterek, Chloe ile bu konuyu sık sık konuştuklarını ifade etmişti.

Ünlü şarkıcı, “6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'Seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Loughnan’ın hamilelik duyurusuna gelen yorumlarda ise eski evliliğe göndermeler yapıldı. Bazı takipçiler “Ne olurdu serdar dan bi çocuk yapsaydın!!” ve “Serdar ne çok çocuk istemişti oysa ki” ifadelerini kullanırken, bir kullanıcı da esprili şekilde “Sen artık bizim yengemiz değilsin” yorumunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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