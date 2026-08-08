Bakanlardan Uyuşturucu ve Terörle Mücadele Vurgusu

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları ile sokak çetelerine karşı mücadelenin yeni bir aşamaya taşınacağını belirterek, "Tüm illegal yapılanmaların kılcal damarlarına kadar inerek hesap soracağız" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin akamete ve provokasyona uğramaması noktasında dikkatli bir şekilde takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Esenyurt'ta mülki idare amirleri ve başsavcılarla bir araya geldi. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gençlerle buluşan Gürlek ve Çiftçi, programın devamında Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

Gürlek, açıklamasında şunları söyledi:

"Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı tehdit eden; ülkemizin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis ve kumar ile sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz. Hukuk sistemimizdeki eksiklikleri giderecek, vatandaşlarımıza devlet ciddiyetiyle can ve mal güvenliği teminatını en güçlü şekilde ortaya koyacağız.

Önümüzdeki dönemde beş alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklama yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma, iade ve ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz. İllerimizin saha tecrübesini ortak veri ve analiz altyapısıyla buluşturacağız. Bu sebeple; uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dahil tüm illegal yapılanmaların kılcal damarlarına kadar inerek hesap soracak ve yasaların bize verdiği tüm yetkileri kullanarak üzerlerine gideceğiz. Milletimiz müsterih olsun."

"ESENYURT'A YENİ HÜKÜMET KONAĞI VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI KAZANDIRILIYOR"

İstanbul'un nüfus ve ekonomi bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta mülki idare amirleri ve başsavcılarla bir araya gelerek kamu hizmetleri, emniyet ve asayiş konularında incelemelerde bulunduklarını ifade eden Bakan Çiftçi, "Esenyurt'ta bu sene 2023 yılına göre araç sayımızı yüzde 96, personel sayımızı ise 2023 yılına göre yüzde 40 artırdık, diğer ilçelerden daha çok artırdık. Personel ve araç takviyesi sayesinde yılın ilk 7 ayında yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsı yakaladık. Yine bu yıl içerisinde Esenyurt'ta yaklaşık 800 kilo uyuşturucu madde ele geçirdik. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe koyduğumuz NARVAS uygulamamız sayesinde uyuşturucu ihbarlarında yüzde 23 artış yaşandı. Bu da vatandaşımızın bize verdiği desteğin somut bir göstergesidir." dedi.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI ÇALIŞMALARI

Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen süreç hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96,5'inin toplandığını, Esenyurt'ta ise sahipsiz sokak hayvanlarının tamamen barınağa alındığını açıkladı. Bakan Çiftçi, hayvanların besleme, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemlerinin barınakta ve doğal yaşam alanlarında titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Konuşmasında Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir de Türkiye gündemiyle ilgili olarak, malumunuz terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu, Adalet Komisyonu'nda görüşüldü ve Adalet Komisyonu'ndan geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek ve bu konu kanun olarak Meclisimizden geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİ İLE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BUGÜNLERE GELDİ"

Sürecin bugünlere gelmesi noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız baştan beri bir irade ortaya koydu, bunu devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı, bilge devlet adamı Sayın Dr. Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir desteği ve teşekkür de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi, bugünleri görmüş olduk" diye konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN TAKİPÇİSİYİZ"

İçişleri Bakanlığı olarak sürecin takipçisi olduklarını söyleyen Bakan Çiftçi, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin akamete uğramaması ve bir provokasyona uğramaması noktasında dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi noktasında takipçi olacağız. Onun dışında da devletimizin bütün birimlerine, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA