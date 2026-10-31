Bakan Gürlek açıkladı: Dört faili meçhul cinayet dosyasında 26 gözaltı, 6 tutuklama

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da dört ayrı faili meçhul dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı. Soruşturmalarda toplam 26 şüphelinin gözaltına alındığını, 6'sının tutuklandığını bildiren Gürlek, "Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul cinayet soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" diyen Gürlek, şunları kaydetti:

"Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Gürlek, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle dört ayrı dosyanın yeniden ele alındığını belirtti. Gürlek, delillerin gelişen teknolojik imkanlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında yeniden değerlendirildiğini bildirdi.

KONYA'DA ÖMER FARUK AKILLI CİNAYETİNE İLİŞKİN 5 TUTUKLAMA

Gürlek'in verdiği bilgiye göre, Konya-Ankara kara yolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Ömer Faruk Akıllı'nın dosyasında, Akıllı'nın Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 16 YIL ÖNCE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN DOSYASINDA 1 TUTUKLAMA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası da yeniden ele alındı. Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

MERSİN'DE BAHADDİN SEFER CİNAYETİNE İLİŞKİN 6 GÖZALTI

Mersin'de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer'in dosyası yeniden incelendi. Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişinin ifadesi alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden değerlendirildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'DA İBRAHİM AKGÖL CİNAYETİNE İLİŞKİN 11 GÖZALTI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl'ün dosyası, 20 yıl sonra yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10'u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

"ZAMANIN CİNAYETLERİN ÜZERİNİ ÖRTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gürlek, soruşturmaları yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ cumhuriyet başsavcılıklarına, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay il emniyet müdürlüklerine, Konya İl Jandarma Komutanlığına ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA