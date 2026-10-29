Bakan Güler'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında temel gayemiz; ülkemizin savunma ve güvenlik kapasitesini daha da güçlendirmek, milli imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve Türkiye'yi her alanda ileriye taşımaktır. Bu çerçevede, şanlı tarihimize ve kahraman ecdadımıza yakışır şekilde çalışarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Güler, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım; bugün, asil milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, kendi geleceğini belirleme hakkını güvence altına aldığı şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini, Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta sizler olmak üzere asil milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum" dedi.

'GELECEK NESİLLERE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU'

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, milletin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisi ve özgür yaşama kararlılığıyla Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığını belirten Bakan Güler, "Milletimizin topyekun mücadelesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki kahraman ordumuzun fedakarlıklarıyla Milli Mücadelemiz zafere ulaştırılmıştır. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve milli egemenliğe dayanan yeni bir devletin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Esareti reddeden, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen ve geleceğini kendi iradesiyle belirleyen aziz milletimizin yeniden doğuşunun simgesi olan Cumhuriyetimiz, 103 yıllık tarihinde karşılaştığı tüm zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aşarak önemli kazanımlar elde etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ilke ve hedefler, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda bilim, teknoloji, eğitim, üretim ve savunma alanlarında ilerlemek; ülkemizin geleceğini güvence altına almak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında temel gayemiz; ülkemizin savunma ve güvenlik kapasitesini daha da güçlendirmek, milli imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve Türkiye'yi her alanda ileriye taşımaktır. Bu çerçevede, şanlı tarihimize ve kahraman ecdadımıza yakışır şekilde çalışarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYETİMİZİ YAŞATMAK HEPİMİZİN TARİHİ GÖREVİDİR'

Bakan Güler ayrıca şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin, fedakarlıklarıyla tarihimize iz bırakan kahraman gazilerimizin ve Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanlarının emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Onların bizlere emanet ettiği vatanımızı korumak, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha güçlü bir geleceğe taşımak hepimizin tarihi görevidir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı