Bakan Göktaş: 'Hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecektir'

Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'nde yeni yapılan hizmet birimleri ve sosyal donatıların açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "193 bin 601 çocuğumuzu ailelerinin yanında 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'yle 11 bin 34 çocuğumuzun 9 bin 289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecektir" dedi.

Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'nde yeni yapılan hizmet birimleri ve sosyal donatıların açılış töreni yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün katıldı. İstanbul'da 1965 yılından bu yana binlerce çocuğa koruma ve bakım hizmeti veren Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde, 2024 yılında başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan 100 kişi kapasiteli İlk Kabul Birimi ile 116 kişi kapasiteli Bebek Evi Birimi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 180 dönümlük kampüste bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğun bakımını üstlenen kurumda gerçekleştirilen açılışla birlikte, 0-12 yaş grubundaki çocuklar için eğitimden rehabilitasyona, spordan atölye çalışmalarına kadar birçok alanda hizmet sunacak modern, güvenli ve ev sıcaklığındaki yeni yaşam alanları yaklaşık 550 çocuğun kullanımına açıldı.

'ÇOCUKLARIN KURDUĞU HER HAYAL ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE ATILAN GÜÇLÜ BİR ADIMDIR'

Burada konuşan Bakan Göktaş, "Tarihin akışını değiştiren dünyayı dönüştüren isimleri düşünelim. Hepsi bir zamanlar küçücük bir çocuktu. Bilimsel başarılara imza atan nice kadının hikayesi, küçük yaşlarda kurduğu hayallerle şekillendi. Teknolojik atılımlardaki nice buluş, dünyayı merakla keşfeden bir çocuğun hayaliyle başladı. Bu anlamda her bir çocuk, bugünün umudu, yarının mimarıdır. Bugün sorduğu sorularla öğrenir, yarın öğrendikleriyle dünyaya yön verir. Çocukların kurduğu her hayal, ülkemizin geleceğine atılan güçlü bir adımdır. Biz evlatlarımıza, bu hakikatle yaklaşıyoruz. Onları sevgiyle büyütmeyi, güvenle geleceğe hazırlamayı en önemli sorumluluklarımızdan biri kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, 'Bugün ne yapıyorsak, çocuklar hayallerini gerçekleştirsin, gözlerindeki ışık hayatları boyunca sönmesin' diye yapıyoruz" diye konuştu.

'30 PİLOT İLDE 322 ÇOCUĞUMUZU 222 AİLEMİZİN YUVASINA EMANET ETTİK'

Bakan Göktaş, "Bu inançla çocuklarımızı korumak, onlara yepyeni ufuklar açmak için çalışıyoruz. Bakanlık olarak, hayata geçirdiğimiz her hizmeti bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. Devletimizin şefkat elini ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Çocuklarımızın hayatının her aşamasında, aileyi merkeze alan bir anlayışla, yanlarında olmaya gayret ediyoruz. 193 bin 601 çocuğumuzu ailelerinin yanında 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmetiyle takip ediyoruz. Ebeveyn kaybı yaşamış 131 bin 472 çocuğumuza sağlıklı gelişimlerini destekleyen hizmetler sunuyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'yle 11 bin 34 çocuğumuzun 9 bin 289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Geçici Koruyucu Aile Modeli' ile acil koruma ihtiyacı bulunan çocuklarımızı kurum bakımına alınmadan doğrudan aile sıcaklığıyla buluşturuyoruz. Böylece 30 pilot ilimizde 322 çocuğumuzu 222 ailemizin sevgi dolu yuvalarına emanet ettik. Öte yandan ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 15 bin 671 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Diğer yandan, 3 bin 200 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 3 bin 768 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'FUTBOL SAHAMIZDA ÇOCUKLARIMIZ SPORLA GELİŞECEK'

Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa yuva olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Bugün yeni hizmet birimlerinin açılışını gerçekleştirdiğimiz Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü de çocuklarımızın güvenle büyüdüğü sıcak bir yuvadır. Hikayesi 1965 yılına uzanan Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitemiz bugüne kadar, yaklaşık 20 Bin çocuğa yuva oldu. Çocukların şefkatle büyümesi ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için hizmet sunmaya devam ediyor. Çocuklarımızın bakım, eğitim ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını bir arada karşılıyor. Bu yıl Ocak ayında, burada yenilenen yaşam alanlarını hizmete sunmuştuk. Bu köklü kuruluşumuzu şimdi, yeni birimlerle hayırseverlerimizle daha da güçlendiriyoruz. 116 kapasiteli Bebek Evimizde, 0-15 ay arasındaki bebeklerimize yaşlarına ve gelişim dönemlerine uygun bakım sunacağız. Sağlık, beslenme, oyun ve aile görüşme alanlarıyla her bir bebeğimizin ihtiyaçlarını özenle karşılayacağız. 100 kapasiteli İlk Kabul Çocuk Evleri Sitemizde, çocuklarımızın bakım ve uyum süreçlerini güvenli bir ortamda yürüteceğiz. Yaş gruplarına göre düzenlenen yaşam alanları, atölyeler, kütüphane ve spor salonuyla gelişimlerini her yönden destekleyeceğiz. Bağışçılarımızın katkılarıyla kurulan spor salonu ve Ağaç Ev Kütüphanesi, çocuklarımızı sporla ve kitaplarla buluşturacak. Yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak. Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneğinin katkılarıyla kazandırılan futbol sahamızda çocuklarımız sporla gelişecek. Takım ruhunu öğrenecek, özgüvenlerini pekiştirecek. Yenilenen 130 kişilik konferans salonumuz, kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Doğal Yaşam Alanımız, çocuklarımızın hayvanlarla bağ kurarak sorumluluk duygusu kazanmalarına katkı sağlayacak. Hobi Bahçemiz ise onları, bitkilerin renkli dünyasıyla buluşturacak" dedi.

'HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI BULAN HER ÇOCUK, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN GÜÇLÜ YARINLARINI İNŞA EDECEKTİR'

Bakan Göktaş, "Bir çocuğun hayal gücü, yükseklerde kanat çırpan kuşlar gibidir. Onların gözü de gönlü de, bizimkinden daha geniş bakar dünyaya. İşte biz, çocuklarımızın hayallerine kanat olmak ve onları umutla geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'daha adil bir dünya' idealini gerçeğe dönüştürecektir. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda her çocuğa güvenli bir gelecek sunan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Tören, kurdele kesimi ve protokol üyelerinin yeni hizmet birimlerini incelemesiyle sona erdi. İnceleme kapsamında çocuklarla bir araya gelen katılımcılar, açılışı yapılan futbol sahasında penaltı atışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı