Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ( Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını, istikrarını amaçlayan kardeş ülkelerin katılımına açıktır" dedi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi nitelikteki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ortak güvenlik anlaşmasına ilişkin ilk açıklama geldi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle, Mekke-i Mükerreme'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve ziyaretinde Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirten Erdoğan, bölgenin huzurunu amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu söyledi.

ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANDI

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya geldik.

Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır.

BM Şartı’nın 51’inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.

Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.

Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."

ÜÇLÜ İTTİFAKTA "BİRİMİZ HEPİMİZ" İÇİN DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaladığı anlaşmada kritik maddeler yer alıyor.

Anlaşmaya göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı, diğer iki ülkeye de yapılmış sayılıyor.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE SAVUNMA ODAKLI İŞBİRLİĞİ

Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğu, herhangi bir ülkeyi hedef almayacağının altını çiziliyor.

Külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar, refahın korunması gibi taahhütlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu hedef “savunma odaklı iş birliği” olarak özetleniyor.

YENİ KATILIMLARA KAPI AÇIK

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.

Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini desteklemesi, savunma ve askeri alanlarda işbirliği yapmasına odaklanılıyor.

Yetkililerin aktardığına göre herhangi bir ittifak veya anlaşmadan kopuş anlamına gelmeyen Mekke Anlaşması, mevcut müttefiklik ilişkilerini tamamlayarak bölgesel güvenliği güçlendiriyor ve diğer bölge ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor.

Kaynak: AA