Bakan Göktaş: 'Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her daim yanındayız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehit yakınlarımızın, gazilerimizin her daim haklarını gözettik, yanlarında olduk, söz verdik yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı.

Burada konuşan Göktaş, ülkenin çocuklarına, milletin yarınlarına kasteden, ihanet şebekesi FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Karanlık geceyi şafağa çıkaran gönüllerin, canları pahasına kahramanlık destanı yazan ellerin aziz hatırasını yaşatmak için bir arada olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "15 Temmuz'da meydanlarda iradesine sahip çıkan, tanklara ve kurşunlara karşı göğsünü siper eden kahramanlarımızı unutmadık, asla unutturmayacağız." dedi.

"Dünyada eşi benzeri olmamış bir direniş destanını Türkiye'de yazdık"

Bakan Göktaş, 15 Temmuz'un başlı başına bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin istiklaline ve milletin istikbaline göz koyanların, örtülü emeller besleyen karanlık odakların o gece bir şeyi hesaba katmadıklarını dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu toprakları vatan kılanlar, bize direnişi ve yeniden dirilişi miras bıraktı. Onlar, bedeli her ne olursa olsun, Anadolu'ya yön tayin etmeye çalışan mihraklar karşısında bir adım dahi geri durmadı. 15 Temmuz, bu hakikati bir kez daha hafızalara kazıyan tarih oldu. Bu tarih yalnızca sınırlarımız içinde kalmadı, etkileri tüm dünyada yankılandı. Dünyada eşi benzeri olmamış bir direniş destanını Türkiye'de yazdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'FETÖ elebaşının kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.'"

Bakan Göktaş, aradan geçen 10 yılın o geceyi unutturmadığını belirterek, "O günden bugüne milletimiz, feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz hep ruhunu yaşattı. Bu ruhun ardında vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı. Gazilik mertebesine erişen 2 bin 737 kahramanımızın çetin mücadelesi vardı. Meydanlara akın eden milletimizin iradesi vardı. Onların hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur. Çünkü onlar, yalnızca bir destan yazmadı. Bağımsızlık irademize, demokrasi tarihimize, Türkiye'mizin geleceğine sahip çıktı. İşte bu nedenle, 15 Temmuz ruhunu milli belleğimize işlemeli, çocuklarımızın gönlüne nakşetmeli ve bu ruhla yarınlara ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz"

Bakanlık olarak, bu anlayışı Türkiye'nin dört bir yanında hakim kılmaya gayret ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, şehit yakınlarının ve gazilerin refahını artıracak sosyal hizmetleri yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, 81 ilde hane ziyaretleri yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şehit ailelerimize ve gazilerimize olan vefamızı göstermeyi milli bir sorumluluk biliyoruz. Onları sadece bazıları gibi bir gün değil, biz her zaman onları hatırlıyor, her zaman onların yanında oluyoruz. Bu süreci fırsat kılanları da gerçekten kınıyorum. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin acıları üzerinden siyasi devşirme yapanları görüyoruz, biliyoruz. Bu millet de biliyor, görüyor. Onlara asla fırsat vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehit yakınlarımızın, gazilerimizin her daim haklarını gözettik, yanlarında olduk, söz verdik yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz şehit ailelerimize ve gazilerimize olan vefamızı göstermeyi milli bir sorumluluk olarak biliyoruz."

Göktaş, Bakanlık olarak 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile şehit aileleri ve kahraman gazileri, gençlerle buluşturduklarını aktararak, "Bu toprakların evlatlarının, bu toprakları ayakta tutan kahramanlardan ilham alması için çalışıyoruz. Böylelikle yeni gönül köprüleri kuruyor, 15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz." diye konuştu.

Aile ve Nüfus On Yılı'nda da şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetleri, yeni politika ve çalışmalarla geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda, her köşesinde kardeşlik ikliminin yaşatıldığı bir geleceği inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz şehitlerimiz, daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak, duayla, minnetle, rahmetle anılacaklar." sözlerini anımsatan Bakan Göktaş, "Bu sözlere hayat verecek olan biziz. İstiklal Marşımızın akıllara işlediği gibi. Gövdesini siper edenleri, hayasızca akınlara dur diyenleri şükranla anacağız. Ebedi yurdumuzun üstündeki ezan seslerini dindirmeyenleri baş köşemizde taşıyacağız. ve toprağın altındaki şühedanın aziz hatırasını hep birlikte yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Şehitleri rahmetle yad ederek, gazilere şükranlarını ileten Göktaş, "15 Temmuz destanını tarihimize nakşeden, bu topraklarda tek söz sahibinin kim olduğunu tüm dünyaya gösteren kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum." diye konuştu.